Onlinecasino Mr Green

Wer sich den Online Auftritt des Anbieters ansieht, findet sich schnell zurecht und kann ein Kundenkonto anlegen. Sobald die Anmeldung abgewickelt wurde, erhält der Spieler die Möglichkeit für 20 Freispiele als einfaches Willkommensgeschenk. Und das ist als Bonus noch längst nicht alles. Denn sobald die erste Einzahlung getätigt ist, wird dieser um 100 Prozent bis zu einem Betrag von bis zu 200 Euro aufgestockt. Wer also 50 Euro beim ersten Mal einzahlt, bekommt diesen Betrag auf 100 Euro verdoppelt. Diesen Willkommensbonus können die Kunden bei allen Slot-Spielen verwenden, es gibt keinerlei Beschränkungen oder Ausnahmen wie dies bei anderen Anbietern oftmals der Fall ist. Dort können bestimmte Automatenspiele durchaus vom Bonusprogramm ausgeschlossen sein. Beim grünen Anbieter finden Spieler noch weitere verlockende Bonusoptionen. Wer regelmäßig spielt, kann jeden Monat 10 Freispiele am Smartphone oder iPhone nutzen. Dies allerdings nur dann, wenn er in der Vorwoche eine Einzahlung von zumindest 10 Euro vorgenommen hat.



Es gibt auch zahlreiche Extrabonusse bzw. Gutscheincodes, die den Besuch im Onlinecasino dieses Anbieters attraktiv machen. Diese werden auch ohne vorherige Einzahlung gewährt. Genannt wird diese Form des Bonusses No Deposit Bonus, wobei dies in vielen Online Casinos eine ganz normale Attraktion zur Kundenbindung darstellt. Zudem hat ein registrierter Kunde die Möglichkeit, in regelmäßigen Abständen Freispiele zu gewinnen. Diese können entweder im mr green casino oder bei einem der zahlreichen Video Slotmaschinen erreicht werden.



Das innovativste Feature des Mr Green Wettsystems ist die Quick-Einzahlung, mit der Sie während einer Sportveranstaltung Geld auf Ihr Konto einzahlen können, ohne den Bildschirm zu wechseln und die Aktion zu verpassen. Dies betrifft nur Einzahlungen per Visa oder MasterCard.



Transparenz und Fairness werden groß geschrieben: Das Online Casino dieses Anbieters steht wie kaum ein anderes für Transparenz und Fairness. Unter anderem liegt darin ein Grund für die große Beliebtheit und die zahlreichen Kunden, wovon einige sogar Stammkunden sind. Die Website ist so aufgebaut, dass auch Personen, die nicht täglich mit Online-Repräsentanten zu tun haben, sich rasch zurecht finden. Zudem gibt es umfassende Informationen in Bezug auf die Lizenzen und die Spielsicherheit bzw. den Anbieter. User finden einen hervorragenden Kundendienst, der zwischen 7 Uhr morgens und 01 Uhr nachts erreichbar ist und mit Rat und Tat zur Seite bei Problemen zur Seite steht.



Auch die Tatsache, dass Neulinge im Online Casino sämtliche Spielregeln zu den Casinospielen online nachlesen können und sich damit rascher ins Spiel fallen lassen können. Immerhin erfolgt so eine ausführliche Information über unterschiedliche Funktionen im Spiel. Diese können in der Folge auch ohne Anmeldung ausprobiert werden. Das bedeutet, dass vor dem Einstieg ins richtige Gambeln ein Versuch möglich ist, der finanziell nicht belastet.



Wie bei allen Glückspielen heisst es aber: Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen