Bei den Zwergen hinter den sieben Bergen

Rund um „Das Hotel Sherlock Holmes“ und „Das Hotel Panorama“ im Schweizer Meiringen werden Muggestutz‘s Abenteuer Wirklichkeit. Auf den Erlebnis-Zwergenwegen tauchen Familien in die unvergesslichen Geschichten der kleinen „Erdenbürger“ ein.



Auf dem Zwergenweg zwischen Mägisalp und Bidmi finden Kinder in einer Höhle kleine Schätze, lassen sich auf der Adlerschaukel in luftige Höhen schwingen und erfahren vieles über die kleinen liebenswerten Geschöpfe. Die geheimnisvollen Zwerge sind auch auf dem Zwergenweg „Das Haus im Bannwald“ zwischen Käserstatt und Lischen zu Hause.



An spannenden Erlebnisstationen können die Kinder die fantastischen Geschichten nachvollziehen und miterleben. In den beiden Hotels der Gastgeberfamilie Perreten-Ellinger sind Familien in besten Händen. Das Hotel Sherlock Holmes liegt idyllisch am Waldrand von Meiringen. Auf dem Spielplatz, im Spielzimmer und im Hallenbad haben die Kleinen ihre Freude. Der Spielplatz des Hotel Panorama – dieses liegt auf 1.060 Metern Höhe auf dem Hasliberg – ist mega. 1.000 m² Spaß und Abenteuer warten dort auf die Kleinen.



Familienurlaub in der Natur ist in den beiden Hotels nicht lediglich ein Schlagwort. Es sind die kleinen – leider viel zu selten gewordenen – Abenteuer, die in den sehr persönlich geführten Häusern den Familienurlaub unvergesslich machen: das Lagerfeuer am Bach, das Würstelgrillen unter freiem Himmel, das Bestaunen eines tosenden Wasserfalls, die Kühe vor der Tür am Hasliberg, …



Das Haslital im Berner Oberland gehört zu den 30 Ferienorten der Schweiz, welche mit dem Gütesiegel „Familien willkommen“ vom Schweizerischen Tourismusverband ausgezeichnet wurden. Im Hotel „Das Sherlock Holmes“ und im Hotel „Das Panorama“ verbringen Familien unbeschwerte Ferien in der Heimat von Muggestutz und seinen Freunden.



Weitere Infos erhalten Sie bei Das Hotel Panorama, 6086 Hasliberg-Reuti, Telefon: +41 33 972 30 72, www.panorama-hasliberg.ch