Wichteln ist das trendige Spiel in der kalten Jahreszeit

Damit die Runde möglichst viel Spaß und Spannung erlebt, gibt es jetzt brandneu das Kartenspiel "Wichtel-Geschenkespiel", um den Abend lustig und spannend zu gestalten und gehörigen Schwung in die Runde zu bringen. Denn die 52 Karten haben es in sich.



So fordern die Kartentexte (deutsch und englisch) den bzw. die Mitspieler zu Aktionen auf, um ein Päckchen zu erhalten oder Päckchen abzugeben. Ziel des Spiels ist es, so viele Geschenkpäckchen wie möglich am Ende zu besitzen.



Beispiel gefällig: Mit der Karte "überreiche ein Päckchen der Person links von Dir" sorgt dafür, dass der Besitzer sein Päckchen an eine andere Person abgeben muss. Doch die Freude des neuen Besitzer währt vielleicht nicht lange, denn bald heißt es mit einer anderen Karte "Alle stehen auf und gehen zwei Plätze weiter, ohne Mitnahme der Päckchen" und schon ändert sich alles für die Mitspieler. Mit etwas Glück kann mit einer Aktion, z.B. "mache einen Purzelbaum" die Abgabe eines oder mehrerer Päckchen vermieden werden.



Das Spiel ist für Jung und Alt in der Vorweihnachtszeit besonders beliebt und sorgt für viele Überraschungen. Ob auf einer Firmenfeier, Vereinstreffen, Familienzusammenkunft oder einfach bei einem Treffen mit Freunden. Es müssen nur genügend Päckchen vorhanden sein, das Kartenspiel sorgt für abwechslungsreiche und lustige Stunden.



Das Kartenspiel, seit 1. Dezember 2016 im Handel, beinhaltet 52 Karten (inklusive Beschreibung und Spielanleitung) und liefert mit den Kartentexten Spannung und Spaß für ein paar aufregende Stunden.



Das lustige und spannende Gesellschaftsspiel für Familienfeste und Parties ist im gut sortierten Buchhandel unter der EAN/GTIN 4280001597013 zum Preis von 12,50 EUR erhältlich.



Mehr Informationen zum Kartenspiel gibt es unter www.wichtel-geschenkespiel.de