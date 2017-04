Skiurlaube in Genf sind die preiswertesten auf der Welt

Eine Flut von skifahrenden Familien wird sich dieses Jahr wieder in Genf treffen, nachdem sein Avoriaz Resort als einer der besten auf der Welt bezüglich der Beherbergung von Menschen jeden Alters – und das auch noch preiswert - anerkannt worden ist. Es dauert nur 1 Stunde und 45 Minuten, um Genf mit dem Flugzeug von Berlin aus zu erreichen – womit es eines der europäischen Skiurlaubsziele ist, das am nächsten ist. Neben der Nähe gibt es noch zahlreiche weitere Gründe, warum Genf jedes Jahr Tausende von Skifahrern in seine bergige Landschaft zieht… Preiswertigkeit ist vielleicht der beste Grund dafür.

Auszeichnung 2012 mit dem World Snow Award

Ende Oktober versammelten sich die besten Vertreter des Skifahrens und Snowboardens in London, um die besten Resorts, Marken und Repräsentanten auszuzeichnen. Genevas Avoriaz Skipark gewann die Auzzeichnung Bester Urlaubsort für Familien und wird deshalb dieses Jahr noch mehr Neulinge auf seinen Pisten willkommen heissen.

Avoriaz vergibt preisgünstigere Skipässe an Kinder unter 16 Jahren und bietet außerdem vier Skigelände an, die extra an die Bedürfnisse von Kindern angepasst worden sind; den Aquariaz Wasserpark, den Burton Snowboaords Riglet-Park, einen großen Après-Ski Schneespielplatz und Le Village des Enfants – eine weiche Skilandschaft und eine Kindertagesstätte für die Kleineren der Kleinen.

Preisgünstige Unterkunft

Damit Sie sich vom Preisleistungsverhältnis eine Vorstellung machen können hier ein Beispiel: Momentan bietet ein Ski-Urlaub Reiseunternehmen eine Woche Selbstverpflegungs Urlaub mit eigener Anfahrt in den 'Ski-in/Ski-out' Atria Crozats Apartments in Avoriaz während der Osterfeiertage, ab 339 €uros pro Person an. Dieses Angebot ist erheblich günstiger als der normale Durschnittspreis von €720 mit vergleichbaren Angeboten, in zum Beispiel Österreich.

Attraktive Mietwagen und Preise finden Sie hier.