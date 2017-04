Das Zillertal liefert im Winter viele aufregende „Beweggründe“: ein Tandemflug vom Spieljoch zählt zu den spektakulärsten. Das WohlfühlHotel Schiestl in Fügen packt darüber hinaus noch Ski-Guiding und eine alpine Schneeschuhtour in seine echt coole Winter-Erlebniswoche.

Mächtige Berge, 500 weltberühmte Pistenkilometer und das ewige Eis der Gletscher machen das Zillertal zum „aktivsten Tal der Welt“: Das WohlfühlHotel Schiestl liegt in Fügen, am Eingang des weltberühmten Tales. Die schönsten Seiten des Zillertaler Winters aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt das familiengeführte Viersternehotel seinen Gästen in Form einer Winter-Erlebniswoche.

Die Gondelbahn direkt vor der Hoteltüre bringt alle Abenteuerlustigen zum Tandemflug auf den Haus- und Skiberg Spieljoch. Nach dem „Abflug“ zählt nur noch eines: das 360°-Panorama mit 55 verschneiten Dreitausendern der Zillertaler Alpen und rund 80 Gletschern am Alpenhauptkamm.

Unvergesslich ist auch die Skisafari mit Skiguide Alf, bei dem ein „Best of“ der knapp 490 Zillertaler Pistenkilometer auf der Tagesordnung steht. Ebenso nicht alltäglich ist die geführte hochalpine Schneeschuhwanderung auf Hochfügen, das sich 1.500 Metern oberhalb von Fügen erstreckt. Den Cooldown nach so viel sportlicher Action schafft das Team im Vitalcenter des Wohlfühlhotels Schiestl: eine Sportmassage oder ein Gang in die Finnensauna sorgen für den „Spannungsabbau“ in Schultergürtel, Armen und Beinen. Die Aufbaunahrung für den nächsten Tag unter der Zillertaler Sonne kommt von Schiestls Verwöhnpension, die zum Tagesausklang köstliche Tiroler Küchengeheimnisse lüftet.

WohlfühlHotel Schiestl****: Winter-Erlebniswoche bis April 2016

Angebot: 7 Nächte, Schiestl-Verwöhnpension (Langschläferfrühstück, Nachmittagsjause, Abendmenü) inkl. 1 Tandem-Höhenflug (ohne Liftkarte), Nordic Walking, Wassergymnastik, Skitag mit Alf, Schneeschuhwanderung, 1 Schlummertrunk an der Hotelbar, 1 Sportmassage, 20-Euro-Gutschein für Anwendungen im Vitalcenter oder eine Flasche Wein) – Preis p. P. ab 725 Euro.

Weitere Informationen vom WohlfühlHotel Schiestl, Hochfügener-Straße 107, A-6264 Fügenberg, Telefon: +43/(0)5288/62326, Fax: +43/(0)5288/64118, www.hotel-schiestl.com