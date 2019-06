Brown-Forman startet in Deutschland mit der einzigartigen Woodford Reserve Baccarat Edition

Brown-Forman Travel Retail startet mit vier Flaschen in München mit dem mit Spannung erwarteten Woodford Reserve Baccarat Bourbon Der neue Woodford Reserve Kentucky Bourbon "Baccarat Edition" gilt als das „ehrgeizigste Reiseeinzelhandelsangebot des Unternehmens“. Die Woodford Reserve Baccarat Edition wird seit einer Woche in ausgewählten Duty-Free-Läden, in Deutschland am Münchner Flughafen im Terminal 2, angeboten. Es hat einen UVP von 1.500 Euro und ist bis Mai 2020 ausschließlich für den Reisevertrieb bestimmt. Sammler sollten also frühzeitig zuschlagen.