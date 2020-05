Entwicklung des Social Disctancing in Zeiten von Corona

Durch das Inkrafttreten der Anti-Corona-Maßnahmen in Form von Ausgangsbeschränkungen und verschärften Kontaktverboten Mitte März sank die Anzahl der physischen Kontakte sehr stark. Die Bürger befolgten die Social Distancing-Anweisungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Doch seit Mtte April ließ die Disziplin langsam aber stetig nach.

Stand 20.5.: Es dürfen sich momentan zwei Haushalte ohne Mundschutz treffen; im öffentlichen Raum dürfen Treffen ohne Mundschutz erfolgen; in Restaurants und Biergärten darf Mundschutz nur am Platz entfernt werden, beim eintreten und beim Gang zur Toilette ist Mundschutz zu tragen, an Bierbänken dürfen zwei Haushalte sitzen - Dritte dürfen nicht am Tisch sitzen.



Die Bürger sind zwiegespalten, ob diese Trends. Steigen die Coronainfizierten ob dieser Tatsache, sterben mehr Menschen an Covid-19 ud kommt es wieder zu einem erneuten Shutdown? Momentan überbieten sich alle Länder, um weitere Lockerungen auszusprechen. Das Ergebnis dazu wird sich erst mit einer zeitlichen Verschiebung von 14 Tagen zeigen.



Mehr Infografiken finden Sie bei Statista