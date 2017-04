Die Liste der besten Flughäfen in Europa und der Welt - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Wo fühlt sich der Reisende am wohlsten. Wo gibt es kostenlos WiFi-Empfang, wo kann man sich vor dem Abflug bequem und erholsam aufhalten, wo gibt es kostenlos Kaffee, wo gibt es Ablenkung für die Kinder und wo gibt es gutes Essen? Welcher Airport bietet den besten Service für Fluggäste? Ein Flugreise-Portal "The guide to sleeping in Airports" hat alle Flughäfen weltweit durch seine Leser bewerten lassen und es kam zu einem Ranking für die besten und die schlechtesten Airports in Europa und weltweit. An der Umfrage haben 26.297 Fluggäste im Zeitraum vom 2. September 2014 - 7. September 2015 teilgenommen.

Zur Nr. 1 in Europa wurde der Flughafen München - Franz Josef Strauß Airport gekürt. Auf Platz vier schaffte es München im weltweiten Vergleich, was Schlafkomfort und die Ruhemöglichkeiten betraf und selbst im globalen weltweiten Ranking konnte der Flughafen München sich den Platz Nr. 6 sichern.



Vor München Airport schafften es in der Rubrik "Schlafkomfort" nur Singapore Changi International Airport, Seoul Incheon International Airport, South Korea, Helsinki Airport, Finland. Weltweit betrachtet waren nur Singapore Changi International Airport, Seoul Incheon International Airport in Südkorea, Tokyo Haneda International Airport, Taipei Taoyuan International Airport in Taiwan und Hong Kong International Airport noch vor München im weltweiten Ranking platziert.



Zu den am schlechtesten bewerteten Flughäfen in Europa zählten u.a. London Luton International Airport, Brüssel Charleroi International Airport, Rom Ciampino International Airport, Corfu International Airport und Berlin Schönefeld gekürt.



Es überrascht nicht, am Münchner International Airport ist deutsche Präzision zu spüren. Effizient, schnell und eindrucksvoll organisiert und herrlich unkompliziert und zuverlässig. Kostenloser Kaffee am Gateway und die freien Ruhezonen werden ebenso dankbar wahrgenommen, der kostenlose und unbegrenzte Wi-Fi Empfang, die große Auswahl und der freundliche Service in den duty-free Shops, die Flughafen Brauerei, die Aktionsbühnen, Weihnachtsmarkt, Surfwelle u.v.m. im Aussenbereich zwischen Terminal 1 und Terminal 2 zeigen den einzigartigen Flair dieses deutschen Verkehrsknotenpunktes, so die Begründung von Umfragenteilnehmern.



Im Gegensatz zum Desaster am BER in Berlin, der wohl nie mehr fertiggestellt wird, gelang es München damit wieder vortrefflich, die Gastfreundschaft und Organisationsstärke bei der Betreuung und Abfertigung der Fluggäste unter Beweis zu stellen.



Das komplette Ranking und die Bewertungen aller Flughäfen finden Sie unter www.sleepinginairports.net/2015/