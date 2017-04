Billigflüge schnell gefunden

Wer dann noch einen Wochendtrip oder Langstreckenflug bucht, darf ganz schön auf die Suche gehen. Bei der Nr. 1 der Suchmaschinen für Billigflüge sind Sie, so meinen wir, auf jeden Fall richtig, um sich ein Schnäppchen zu sichern. Den Flug nach London gibt es bei Bravofly bereits ab 39 € und wer die bairische Landeshauptstadt mit einem zünftigen Besuch eines der legendären Biergärten sucht, findet auch hier das entsprechend lukrative Angebot.



Die Preise richten sich nach der Auslastung des jeweiligen Fliegers und differieren pro Tag und Abflugszeit. Zu den bekanntesten Billigfluganbietern gehört sicher die renommierte Fluglinie "air berlin", die natürlich auch auf diesem Portal zu finden ist. Für Reisende von und nach Frankfurt, München, Berlin, Köln Bonn, Palma de Mallorca, Stuttgart oder Düsseldorf ist Air Berlin die Airline, mit der geflogen wird, wenn das Portemonnaie geschont werden soll.



Einen Wermutstropfen haben wir leider in der Zukunft für alle Flugreisende. Das Handgepäck soll schon bald verkleinert werden. Wir finden das allerdings bei einigen Reisenden auch ganz vernünftig und angebracht. Man denke nur an Koffer in den Ablagefächern, die einem manchmal Angst und Bange werden lassen und wundert sich regelmäßig, dass nicht der halbe Hausrat im Handgepäck seinen Platz gefunden hat. Wer die Nachrichten verfolgt, wird sich allerdings auch über übermüdete Busfahrer wundern oder über überladene Autos auf der Autobahn.



Entspannt verreisen und sich entsprechend vorbereiten heisst die Devise. An den Flughäfen gibt es in den Shoppingbereichen mittlerweile alles was das Herz begehrt und die Preise sind mittlerweile zum Teil günstiger, als draussen in einer Shoppingmall. Wer es noch nicht weiss: selbst alkoholische Getränke dürfen auf den Inlandsflügen mitgenommen werden. Lediglich Zigaretten unterliegen der Restriktion und dürfen nur für Flüge ausserhalb der EU erworben zu werden. Die großen Flughäfen sind mittlerweile bestens auf den Fluggast vorbereitet und halten mit Aktionen so manches Schnäppchen für den Fluggast bereit.



So gibt es an fast allen Flughäfen regelmäßig Events, die eine Wartezeit verkürzen und gute Laune verbreiten. OB Tennisturnier, Surfen oder Eisbahn. Fliegen Sie wieder. Es lohnt sich und ein Flugzeug ist immer noch das mit Abstand sicherste Fortbewegungsmittel von allen.



Unser Tip, wenn es heisst: Air berlin mit Bravofly