Happy Birthday Donald Duck: 80 Jahre alt und bleibt trotzdem immer jung

In facebook wird auf jeden Geburtstag hingewiesen und die Erinnerung daran nervt manchmal ganz arg. Weil bei den Kurzmeldungen "A.B hat heute Geburtstag" auch Leute sind, denen man gar nicht gratulieren will, weil man sie eigentlich gar nicht kennt. Weil ein Geburtstagsgruß etwas persönliches ist und nicht ein Allerweltshamburger, den es an jeder Ecke gibt und der deshalb oft auch so schmeckt. Donald Duck, feierte am 9. Juni 1934 seine Geburt und Mickey Mouse hatte einen ebenbürtigen Spaßvogel an die Seite bekommen. Weil Mickey Mouse der Vernünftige, der Intelligente, der charmante Allerwelts-Giggolo war, der irgendwie leicht langweilig war.

Carl Barks traf mit Donald genau ins Herz der Comicliebhaber und erweiterte das Publikum um zigfache Millionen. Weil Donald sein Leben meistern musste, so wie es Millionen an Lesern es im gleich taten. Immer auf der Suche nach dem Glück, nach der großen Liebe, etwas Geld aber mit möglichst wenig Arbeit. Ein Mensch - oh Verzeihung - eine Ente, wie Du und ich.



Was hat er zur Erreichung dieser Ziele nicht alles unternommen? Es gibt wohl keinen Berufszweig, in dem die Ente nicht schon tätig war und bei aller Hingabe dann immer wieder scheiterte. Immer wieder von vorne begann und selten vom Glück gestreift wurde. So wie eben im normalen Leben. Jeder kann Millionär werden, nur nicht Alle.

Das war Donald Duck. Er schuftete für seinen reichen Verwandten "Dagobert Duck" immer wieder und hoffte, dass Arbeit adelt und sich auszahlt. Mit der Erkenntnis, dass der reiche Onkel immer noch reicher wurde, immer noch geiziger und hie und da vom Reichtum ein paar Heller abgab, um ihn bei Laune zu halten.





War Walt Disney ein Visionär? Wer sich heute die Lage auf der Welt ansieht, könnte zu dem Schluß kommen. Die ganze Welt ist ein Tollhaus. Reiche veräppeln die Armen und suggerieren ihnen immer noch erfolgreich, dass sie mit Arbeit dem Glück näher kommen, auch wenn sie nicht das arbeiten, was sie eigentlich gerne machen würden.



Der Comic lebt und solange es Donald Duck gibt, wird die Welt zwar nicht besser, aber während des lesens etwas fröhlicher.



Er lebe hoch unser Donald und wer ein hochwertiges Poster im Rahmen sein eigen nennen möchte, kann an die Redaktion schreiben. Wir verlosen unter allen Einsendern einen Kunstdruck - leider ohne Zertifizierung - dafür aus dem Deko-Haus Handelskompagniet Henrik Steen A/S, Dänemark.



