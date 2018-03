Kulinarischer Sonnenskilauf - Sound of Wine und Full Metal Mountain in Kärnten 2018

Das sonnige Gemüt der Menschen am Nassfeld in Kärnten kommt nicht von ungefähr. Im Skigebiet an der österreichisch-italienischen Grenze werden rund 100 Sonnenstunden mehr gezählt als nördlich der Alpen. Die Sonnenuhren an der Piste beweisen das mit integrierten Sonnenstundenzählern. Dieses Mehr an Sonne will gebührend gefeiert werden.



Der Winterausklang wird in puncto Veranstaltungen besonders spannend: Die vielseitigen Events in der Zeit des „Sonnenskilaufs“ überraschen mit Kreativität und Außergewöhnlichkeit. Von der Weinparty im Schnee bis zum Full Metal-Festival. Für alle Events gilt deshalb: Sonnenbrille nicht vergessen.



Kulinarischer Sonnenskilauf: 18. - 25. März

Wenn Bauern und Lebensmittelhandwerker aus allen Ecken der Region auf die Piste kommen, wird’s nicht nur urig, sondern vor allem köstlich! Bei „Genussland Kärnten zu Gast am Nassfeld“ vom 18. – 25. März kochen sechs Hüttenwirte gemeinsam mit regionalen Produzenten auf und machen eines klar: Was hier auf die Teller kommt sind echte, ehrliche und hochwertige Lebensmittel aus der Region. www.nassfeld.at/genuss



Sound of Wine: 24. März

Zum zweiten Mal wird das Nassfeld zum place-to-be für alle Weinliebhaber. Am 24. März wird durch die Weinmesse „Sound of Wine“ mit 10 österreichischen WinzerInnen, Alpen-Adria Kulinarik und feinster elektronischer Musik für chillige Atmosphäre gesorgt.



Full Metal Mountain: 02. - 08. April

Der Festivalauftakt des Jahres wird am Nassfeld bereits Ende März gefeiert: Gleich nach Ostern - vom 2. bis 8. April 2018 – gibt’s zum dritten Mal den härtesten Après-Ski Europas in den Karnischen Alpen. Eine Woche lang gehört das Skigebiet über 2.000 Metalheads aus der ganzen Welt. Mit namhaften intern. Bands und natürlich Wintersport in all seinen Facetten. www.full-metal-mountain.com



Infos zu den Eventhighlights finden Sie unter www.nassfeld.at/events



Weitere Infrmationen über die Region Nassfeld-Pressegger See erhalten Sie vom Info & Servicecenter, Wulfeniaplatz 1, A-9620 Hermagor, Tel.: +43 4285 8241 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!