Gute Laune im Hochseil- und Klettergarten im Montafon

Klettergarten Fun Forest: Das höchste Glück für Kids im Montafon Kindern ist nichts zu hoch im Montafon, denn der Klettergarten Fun Forest in Gargellen ist „mit Sicherheit anders“: An jeder Station ist ein Guide für die Sicherung zuständig. So geht es schon für Sechsjährige hoch her – sogar bis auf 16 Meter Höhe.