Festival „Sounds of the Dolomites“ im Trentino

Festival „Sounds of the Dolomites“ im Trentino - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Buffer It! Share Pin It! Share Das Musikfestival "Sounds of the Dolomites" in den Trentiner Dolomiten Trentino

Die Dolomiten bis 28. August als Freilichtbühne Das einzigartige Festival „Sounds of the Dolomites“ erfreut sich in diesem Sommer mehr denn je großer Beliebtheit. Die einzigartige Landschaft der Trentiner Berge, viel Sonnenschein, blauer Himmel und herausragende Konzerte ziehen das Publikum in ihren Bann. Das Festival hoch in den Dolomiten, den schönsten Konzertsälen der Welt, dauert noch bis zum 28. August und erwartet die Gäste des Trentino mit einem großen Finale. „Sounds of the Dolomites“ ist ein umweltfreundliches Festival, bei dem Musik und unberührte Natur im Mittelpunkt stehen.