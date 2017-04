5.0 out of 5 based on 1 vote

Hübsche Frauen im Dirndl springen am 19. Juli in den Tegernsee

Auf dass der Dirndlausschnitt hält, was er verspricht. Denn der Tegernsee mit seiner prächtigen Bergkulisse wird zur Dirndl-Flugzone erklärt und wird am 19. Juli quasi zum Muss für eine große Gaudi aller Trachtenfans: Mutige Dirndl und Teams springen im Dirndlgwand vom Steg in den Tegernsee. Lustige, elegante und akrobatische Sprungkombinationen wie auch kreative Dirndlkreationen sind dabei durchaus erwünscht. Eine Jury bewertet nach bestimmten Kriterien wie Sportlichkeit, Phantasie, Gwand oder Gesamtperformance.

Ob als Zuschauer oder als fliegendes Dirndl, Dabeisein ist hier wirklich alles. Diese erstmals in Rottach-Egern ausgetragene KULTVERANSTALTUNG - eingebettet in den ursprünglichen Charme der „Fährhütte 14“, umgeben von kristallklarem Wasser, Schilf und prächtiger Bergkulisse - ist das Sommerhighlight 2015.



Trachtenhersteller und Initiator Mag. Gerhard Gössl hat die Gössl Dirndlflugtage bereits vor etlichen Jahren gestartet: „Ich habe damals eine ältere Dame im Dirndlgwand in einen Salzburger See springen sehen, damit war die Idee geboren. Mittlerweile finden jährlich zirka 25 Gössl Dirndlflugtage in Österreich, Deutschland und Südtirol statt.“ Was als witzige Idee begann, hat heute längst eine eingeschworene Fangemeinde.



Das Publikum darf sich auf ein unterhaltsames Rahmenprogramm, Kulinarik und musikalische Untermalung freuen. Gewertet wird in Einzelkategorie.



Zu gewinnen gibt es als 1. Preis einen Gössl Gutschein im Wert von € 200.-, als 2. Preis eine Auto-Komplettreinigung bei Kathan Bad Wiesee sowie als 3. Preis eine Segway Tour im Tegernseer Tal.



Anmeldung für alle Springer vor Ort ab 14 Uhr, Leihdirndln werden zur Verfügung gestellt.



GÖSSL DIRNDLFLUGTAG am 19. Juli 2015 * ab 15 Uhr



Beachclub Fährhütte 14 in 83700 Rottach-Egern



Anmeldungsstart ab 14 Uhr

Leihdirndln sind verfügbar.

Eintritt frei.



Ersatztermin bei Regen: 26. Juli 2015



Kontakt: