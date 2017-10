Der Bundeswahlleiter hat am 25. September 2017 um 5:25 Uhr das vorläufige Ergebnis der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 bekannt gegeben. Bei einer gesteigerten Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent (2013: 71,5 Prozent) haben CDU, CSU und SPD die meisten Stimmen verloren und zählen damit zu den Verlieren der Bundestagswahl 2017.

Das TOP 10 Ranking der Parteien in Deutschland (42 Parteien)





Der Bundeswahlausschuss wird das endgültige amtliche Ergebnis der Bundestagswahl 2017 voraussichtlich am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017, in einer öffentlichen Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin feststellen und bekannt geben.



Die Ergebnisse aus den Bundesländern ist hier abrufbar: https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse/bund-99.html

Quelle: Bundeswahlleiter