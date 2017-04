Intrinsische Motivation

Trotz der Erkenntnis, dass Arbeitszufriedenheit und Lebenszufriedenheit zusammen gehören und diese nicht unbedingt deckungsgleich sind, ist in den Abteilungen Personal und Human Resource bekannt. Die Kunst besteht für Firmen darin, die Schnittmenge der Zufriedenheit aus beiden Bereichen möglichst groß zu gestalten, um zufriedene und motivierte Mitarbeiter zu bekommen. So spielen Probleme im privaten Bereich in den Geschäftsbereich hinein und so mancher Abteilungsleiter und Firmenchef wundert sich, warum der oder die Mitarbeiterin plötzlich nicht mehr den Elan zeigt, den diese(r) vorher noch hatte.

Der umgekehrte Fall ist der, wenn Probleme im Beruf (Verkaufsvorgaben, Führungswechsel, Aufgabenbereichsänderung, Mobbing uvm.) dann nach Hause getragen werden und die Familie darunter zu leiden hat. Ein Teufelskreis in beide Richtungen, der manchmal mit einfachen Mitteln durchbrochen werden kann. Denn wer in sich ruht und eine mentale Klarheit besitzt, strahlt Gelassenheit aus und kann sich für die meisten Aufgaben inspirieren und diese erfolgreich bewältigen.



Sich in einer Firma bei derartigen Problemstellungen als Kollege und Leiter einzubringen fällt oft schwer, da man sich nicht einmischt oder der Grund nicht sofort erkennbar ist. Wer weiss schon, was und warum im Kopf eine Blockade oder eine Sinnkrise vorliegt.



Jemanden zu inspirieren um Klarheit zu erlangen, kann hingegen ganz einfach sein und der Anwender freut sich, wenn ohne Einfluss von aussen er eine Hilfestellung erhält, die weder mit einer Therapie noch Einmischung zu tun hat. Es beim alten Trott zu belassen (das wird schon wieder u.ä.) hilft mittelfristig und langfristig nicht weiter und hilft weder dem Unternehmen noch dem Mitarbeiter.



Die Erkenntnis, dass es besser wäre, den Tag positiv und zuversichtlich zu gestalten, muss allerdings mit der Chance verbunden werden, sich zu verändern. Es hilft eben nichts, dem Mitarbeiter permanent zu sagen, was er tun und lassen soll. Es muss sich selber in eine positive Lage versetzen um an neue Erkenntnisse über sich selbst zu gelangen.

Politische Parteien müssen ihre Wahlhelfer ausreichend motivieren



So benötigt eine politische Partei hochmotivierte Wahlhelfer, die sich nicht von den tagespolitischen Hoch- und Tiefs verunsichern lassen, Plakate kleben obwohl es gemütlicher wäre, sich per "I like it - Button" zu erklären, Aktionen zu organisieren obwohl es Badewetter ist und die den Bürger auf der Straße von den politischen Zielen überzeugen sollen, obwohl vielleicht gerade momentan die Medien negative Berichte erzeugen. Da diese Arbeit oft ehrenamtlich erfolgt, ist es hier wichtig, dass ein sinnvolles Geschenk für die Motivation vorliegt und die engagierte Arbeit nicht wegen Blockaden sabotiert wird.



Die wichtigsten Mitarbeiter im Vertrieb und Ausendienst brauchen jeden Tag eine Motivationsspritze



Aussendienstmitarbeiter benötigen jeden Tag ihre Dosis an Motivatation um vor Kunden eine positive Ausstrahlung zu zeigen. Gerade dieser Bereich muss mit sich im Reinen sein um erfolgreich agieren zu können. Misslaune und Kopfprobleme erschweren nur den aktiven Verkauf und bei so genannten Durststrecken benötigt der Aussendienst die Gelassenheit, um nicht in Panik oder Depression zu verfallen. Denn wer auf Provisionsbasis arbeitet, kann schnell Zuhause, wie im Büro, seine Kämpfernatur verlieren, wenn er, wenn schon nicht pekunär, dann zumindest mental einen positiven Impuls erhält.



Flexible Ansprache für Geschäftspartner und Mitarbeiter





So vielschichtig die Problemstellungen sein können, so unterschiedlich kann der Zweck und die Ansprache der eigenen Mitarbeiter und Geschäftspartner sein. Aus diesem Grund hat der Anbieter Business meets Spirit nun eine Möglichkeit geschaffen, sich bei Mitarbeitern und Geschäftsfreunden zu positionieren und das Glück im Leben zu transportieren. Mit der Edition II für Firmen besteht nun die Möglichkeit, ein eigenes Kartenset mit dem eigenen Einlger/Deckblatt zu schaffen und den Spirit der eigenen Firma zu transportieren.



Eine Firma möchte ein Unikat überreichen, auf dem der Name des Beschenkten eingedruckt ist. Ein Unternehmen möchte den eigenen Werbeslogan täglich bei den Mitarbeitern platzieren um der so genannten "Betriebsblindheit" entgegenzuwirken und ein Sportverein möchte vor dem Wettkampf eine positive Grundstimmung erzeugen, die für den Sieg im Wettkampf unerlässlich ist.



Mit dieser Kartenedition II in hochwertiger Acrylbox mit Magnetverschluss und eigenem Einband können Unternehmen das gesamte Spektrum für eine positive Inspiration und Motivation abdecken.



Geschenktip: Unikat mit Eindruck des Namens



Darüber hinaus kann die neue Edition mit dem Namen des Beschenkten versehen werden, was das Kartenset nicht nur zu einem Unikat macht, sondern auch ein wertvolles Geschenk daruas macht. Ein Blumenstrauss verwelkt leider nach einer Woche. Dieses Kartenset wird wohl sehr viel länger in Gebrauch sein und so auch langfristig den Kontakt zwischen Beschenktem und Geber halten.



Weitere Informationen gibt es unter www.business-meets-spirit.com