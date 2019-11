Empfehlenswerte Touren durch Whisky-Brennereien in Schottland

4.0 out of 5 based on 1 vote

Der berühmte schottische Whisky stellt eine Hauptattraktion auf einer Reise nach Schottland dar und das “Wasser des Lebens” zieht allein viele Touristen in das Land. Mit historischen Wurzeln, die bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen, ist der schottische Whisky ein fester Bestandteil der nationalen Identität. Derzeit gibt es über 100 einzigartige Brennereien, die das flüssige Gold in ganz Schottland herstellen. Hier haben Touristen die Qual der Wahl: Welche Whisky-Brennerei lohnt den Besuch? Wo sind die Whisky-Touren besonders spannend und lehrreich und wo ist eine Whisky-Probe enthalten?

Holidu, die Suchmaschine für Ferienhäuser, hat Google-Daten ausgewertet und eine Liste der acht am besten bewerteten Whisky-Destillerien erstellt. Einige liegen entlang des berühmten schottischen Malt-Whisky-Trail, der einzige “Pilgerweg“ für Whisky-Fans weltweit, andere liegen abseits davon, haben aber nichtsdestotrotz ihre Anhänger gefunden. Tauchen Sie ein in das kulturelle Erbe Schottlands, trinken Sie vom “Wasser des Lebens” und verleihen Sie Ihrer Schottlandreise mit einem Besuch einer Whisky-Brennerei das gewisse Etwas!

1. Laphroaig, Islay - 4.8 ★ aus 220 Bewertungen

Ganz oben auf der Liste steht die Whisky-Brennerei Laphroaig, die sich auf der Insel Islay befindet. An dieser Brennerei führt kein Weg vorbei, wenn Sie die Westküste Schottlands besuchen und die Inneren Hebriden in Reichweite sind. Die über 200 Jahre alte Brennerei wurde von zwei Brüdern gegründet und blieb nach ihrer Eröffnung für weitere 139 Jahre in Familienbesitz. Die Standardtour beinhaltet eine Kostprobe von drei Whiskys Ihrer Wahl. Laphroaig ist nicht nur der meistverkaufte Single-Malt-Whisky von Islay, sondern auch bekannt als der Lieblingswhisky von Prinz Charles von Wales!

● Ticketpreis: z.B. Experience Tour - £10

● Öffnungszeiten: November bis Februar: Montag bis Freitag, 09:30 - 16:30 Uhr; März bis Oktober: Montag bis Sonntag, 09:15 - 17 Uhr

2. Lochranza Distillery, Arran - 4.7 ★ aus 541 Bewertungen

Die Lochranza Destillerie befindet sich auf der im Firth of Clyde liegenden Insel Arran ganz im Norden. Von hier genießen Sie einen atemberaubenden Ausblick auf die Insel und das Meer. Arran war im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert das Herzstück der schottischen Whiskygeschichte, als der Whisky-Export zum Teil noch illegal war. Einst beheimatete die Insel über 50 Brennereien, heute ist nur noch diese eine erhalten. Unternehmen Sie einen Tagesausflug nach Arran und nehmen Sie an einer informativen Tour teil. Whiskyproben sind natürlich enthalten und im Anschluss lädt das hauseigene Café zum Verweilen ein.

● Ticketpreis: z.B. The Standard Distillery Tour - £10.00

● Öffnungszeiten: November bis Februar: 10 - 16 Uhr; März bis Oktober 10 - 17:15 Uhr

3. Brennerei Lagavulin, Islay - 4.7 ★ aus 212 Bewertungen

Die Bronzemedaille geht an die Brennerei Lagavulin, die zweite Destillerie auf der Hebrideninsel Islay. An der Lagavulin Bay, etwa eine Meile von Laphroaig entfernt, liegt die Brennerei in malerischer Idylle, ist sie doch regelrecht eingebettet in die üppig grüne Landschaft von Islay und zudem direkt am Wasser gelegen. Der Lagavulin Single Malt, der hier gebrannt wird, wird eher Whisky-Kennern empfohlen, da er ein starkes Torfaroma aufweist, das nicht jedermanns Sache ist. Vor allem für diejenigen, die sich zum ersten Mal an einen Whisky heranwagen, ist diese Geschmacksrichtung oft eher abschreckend.

● Ticketpreis: z.B. Lagavulin Distillery Tour - £8

● Öffnungszeiten: Januar, Februar, November und Dezember: Montag bis Samstag, 10:15 - 16 Uhr; März, April und Oktober: Montag bis Sonntag, 09:15 - 17 Uhr; Mai bis September: Montag bis Freitag, 09:15 bis 18 Uhr; Samstag und Sonntag 09:15 bis 17 Uhr;

4. Oban Distillery, Oban - 4.6 ★ aus 379 Bewertungen

Genug von den Inseln? Reisen Sie in die idyllische Westküstenstadt Oban auf dem schottischen Festland und entdecken Sie die geschichtsträchtige Oban Distillery. Sie ist nicht nur eine der kleinsten Brennereien in ganz Schottland, sondern gleichzeitig auch eine der ältesten. Die Destillerie wurde im Jahr 1794 von den Brüdern John und Hugh Stevenson gegründet. Während einer Tour erfahren Sie hier viel über die Geschichte der wunderbaren Destillerie. Wie wäre es im Anschluss mit einem Dram Oban, einem 14 Jahre alten West Highland Malt? Verpassen Sie aber keinesfalls, auch Oban selbst zu erkunden. Nicht umsonst wirbt die Stadt mit dem Spruch “A spirit of its own”.

● Ticketpreis: z.B. Sensory & Flavour Finding Tour - £12.00

● Öffnungszeiten: Januar, Februar und Dezember: 12 - 16:30 Uhr; März, April, Oktober und November: 09:30 - 17 Uhr; Mai bis September: 09:30 - 19:30 Uhr

5. Kingsbarns Distillery, Fife - 4.6 ★ aus 368 Bewertungen

Die jüngste Destillerie auf unserer Liste, die Kingsbarns Distillery in der schottischen Council Area Fife, öffnete 2014 ihre Türen. Nicht nur Whisky-Liebhaber kommen hier auf Ihre Kosten, sondern auch diejenigen, die gerne Gin trinken, sind bestens bedient: Die Kingsbarns Distillery ist Whisky- und Gin-Destillerie in einem! Es werden verschiedene Touren angeboten, damit nicht nur Neulinge, sondern auch Whisky-Kenner gebührend bedient werden und Neues lernen können. Im Café lässt sich der Tag bei einem Snack und einem hauseigenen Whisky wunderbar ausklingen.

● Ticketpreis: z.B. Kingsbarns Tour - £10

● Öffnungszeiten: November bis Februar: 11 - 16:00 Uhr; März, April und Oktober: 10 - 17 Uhr; Mai bis September: 10 - 18 Uhr

6. Blair Athol Distillery, Pitlochry - 4.6 ★ aus 222 Bewertungen

Eine weitere Brennerei, die schon lange in Betrieb ist, ist die Blair Athol Distillery in Pitlochry. Das atemberaubende Gebäude ist mit Efeu bedeckt und befindet sich direkt am Tor zu den malerischen schottischen Highlands. Wer die Highlands erkunden will, sollte an der Destillerie mindestens für ein paar Fotos anhalten - und am besten gleich eine Besichtigungstour starten. Auf diejenigen, die an mehr als nur einer Standardtour interessiert sind, wartet eine Vielzahl an Tour-Paketen mit einer Reihe von Verkostungsmöglichkeiten und einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Veranstalter.

● Ticketpreis: z.B. Blair Athol Standard Tour - £9.50

● Öffnungszeiten: 31. Oktober bis März: 10 - 16 Uhr; April bis 30. Oktober: 10 - 17 Uhr

7. Glenlivet Distillery, Ballindalloch - 4.6 ★ aus 210 Bewertungen

Die Glenlivet Distillery Brand Home wurde im Jahr 1824 gegründet und ist seit ihrer Eröffnung fast durchgehend in Betrieb. Wenn Sie sich noch nie mit der Herstellung von Whisky beschäftigt haben, nehmen Sie unbedingt an der Glenlivet Classic Tour teil. Schlendern Sie anschließend durch das Museum, in dem die Geschichte der Whisky-Produktion in Glenlivet beschrieben wird. Runden Sie den Tag mit einem Stück Glenlivet Whisky-Kuchen im Old Maltings Coffee Shop ab.

● Ticketpreis: z.B. The Glenlivet Classic Tour - £12.50

● Öffnungszeiten: Winterpause; Touren 2020 ab März

8. Glenfiddich Distillery, Dufftown - 4.5 ★ of 375 reviews

Der letzte Platz im Ranking geht an die Glenfiddich Distillery in Dufftown, Moray. Sie wurde 1886 von William Grant gegründet, einem aufstrebenden Unternehmer, der die Vision hatte, den besten Whisky der Gegend zu produzieren. William baute zusammen mit seiner Familie die Brennerei komplett selbst. Sie benötigten allein ein Jahr für die Fertigstellung des für die Produktion zentralen Steingebäudes. Bei der Explorer Tour wird Ihnen ein Film gezeigt, der die Geschichte dieser traditionellen, in Familienbesitz befindlichen, Brennerei erklärt. Anschließend zeigen sachkundige Tourguides den Besuchern, wie der meistverkaufte Single-Malt-Whisky der Welt hergestellt wird.

● Ticketpreis: z.B. Explorer Tour - £10

● Öffnungszeiten: 9:30 - 16:30 Uhr



Methodik: Das Ranking wurde im November, basierend auf Google-Daten, von Holidu.de erstellt. Dabei wurden alle Whisky-Destillerien in Schottland berücksichtigt, die als solche in Google gekennzeichnet waren. Die Top 8 wurden auf Basis von Google-Bewertungen erstellt, wobei nur Destillerien mit einer Bewertung von 4,5 oder mehr, und mit mindestens 200 Bewertungen berücksichtigt wurden.

Tipp der Redaktion: Wer mit dem Flugzeug anreist oder gerne einmal schottischen Whisky resp. Single Malt Whisky kennenlernen möchte, sollte auf jeden Fall im jeweiligen DUTYFREE Shop vorbeischauen. Dort gibt es sehr oft kostenfreie Verkostungen von Whisky und Sie finden ggf. dort bereits heraus, welcher Whisky Ihnen gefällt resp. schmeckt. Denn die Welt des Whisky / Whiskey ist rießengroß und es wird zwischen "blended", Single Malt (fruchtig oder rauchig), Bourbon unterschieden.



