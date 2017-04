"Love of Alps" - Das Filmprojekt der Superlative für Deutschland und China - 5.0 out of 5 based on 1 vote

LOVE of ALPS schreibt bayerische Filmgeschichte Am 30. Juni war es so weit. embassy of dreams, branchenbekannt aus 3000 Werbefilmproduktionen und die ihr angeschlossene Heimatfilm-Produktion (Hannah Arendt) gehen neue Wege und dieser Weg schreibt deutsche, respektive bayerische Filmgeschichte. In Zusammenarbeit mit der Drehbuchautorin Danqing Tang werden Bayern und die Alpen in einem reißerischen vom GT-Racing-Motorsport dominanter Story in einer deutsch-chinesischen Co-Produktion filmreif gefahren.