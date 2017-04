2013 das erfolgreiche Jahr für Schauspieler Jamie Foxx

Jamie Foxx - 2013 sein erfolgreichstes Filmjahr

Nach dem fulminanten Kinofilm "Django Unchained" des Kultregisseurs Tarantino und seinem Hauptdarsteller Jamie Foxx kommt im September bereits der nächste Film "WHITE HOUSE DOWN" mit ihm in die Kinos. Diesmal unter der Regie von Roland Emmerich („Independence Day“, „2012“) spielt Jamie Foxx neben Maggie Gyllenhaal („The Dark Knight“), James Woods (“Casino”) und Richard Jenkins (“Burn After Reading – Wer verbrennt sich hier die Finger?”) und Channing Tatum („21 Jump Street“), die Hauptrolle in diesem überaus spannenden Actionfilm.