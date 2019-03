Mehr private Sicherheit beim surfen im Internet

VPN

Wozu ist die Nutzung eines VPN nützlich? Vorweg: Ein sog. "virtual private network", kurz VPN dient dazu, dass Kommunikationsdaten verschlüsselt, also anonym, übertragen werden. Dazu bedarf es einem kleinen Programm und natürlich mehrerer VPN-Server, die für die Anonymität sorgen. So erfolgt beispielsweise eine Verbingung zwischen dem PC und einem Seitenbetreiber (z.B. Google, GermanNews) nur unter Zuhilfenahme eines Netzbetreibers z.B. M-Net / Telekom / Vodaphone etc. so dass der Netzbetreiber (von diesem haben Sie eine IP Adresse zugeordnet bekommen) weiss, wohin Sie surfen und der Empfänger (Seitenbetreiber) weiß woher Sie kommen.