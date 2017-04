Best of 2013 durch die Initiative Mittelstand für Lyonesskonzept

Lyoness bei Innovationspreis-IT



Eine neue Möglichkeit als Käufer von Produkten und Dienstleistungen zum "cleveren" Konsumenten zu werden, bietet jetzt Lyoness eBiz GmbH in Karlsruhe, auf der weltweit führenden Hightech-Messe CeBIT mit dem Zertifikat "Best of 2013 durch die Initiative Mittelstand" für das Produkt "Lyoness Mobile" in der Kategorie Apps ausgezeichnet worden.



Bernhard Koch, Managing Director Lyoness eBiz GmbH: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und ich möchte mich im Namen meines gesamten Teams bei den Ausrichtern des Innovationspreises IT bedanken. Gerade im Bereich der mobilen Applikationen schreitet die Entwicklung rasant voran und wir sind ständig darum bemüht, stets am Puls der Zeit zu sein. Wir haben die nächsten Innovationen bereits in der Entwicklung. Damit werden wir auch in Zukunft zu den innovativsten Unternehmen im Bereich der mobile Apps zählen und den einen oder anderen Trend setzen!"

Kaufen Mitglieder über die vier Einkaufsmöglichkeiten von Lyoness ein, bekommen sie nicht nur bei jedem Einkauf Geld zurück, sondern tragen dazu bei, die Welt ein Stück zum Besseren zu verändern. Ein Teil jedes Einkaufs, der über Lyoness getätigt wird, geht an die Child & Family Foundation, die soziale Bildungs- und Hilfsprojekte umsetzt. Seit 2012 wird auf diese Weise auch die Greenfinity Foundation in der Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten unterstützt. Ein nachahmenswerter Gedanke, für die Gesellschaft und Benachteiligte positiv zu agieren.



Der Leitgedanke der Foundation beruht auf einem Grundsatz, der Lyoness ebenso prägt wie mich persönlich: Verantwortung zu übernehmen für das, was auf der Welt geschieht. Wir sind mit der Foundation überall dort im Einsatz, wo unsere Hilfe am nötigsten gebraucht wird. Und das bedeutet: Jedes Mitglied und jedes Partnerunternehmen kann mit berechtigtem Stolz sagen, mit dem eigenen Erfolg auch für andere Gutes zu tun, so Hubert Freidl, Firmengründer und CEO.



Die Möglichkeiten sind mittlerweile länder- wie branchenübergreifend (Die Auswahl betrifft verschiedene Länder und unterschiedliche Branchen, wie Apple Store, ReifenDirekt/Delticom, Travel24, Viking, zalando, C&A, Conrad, Hotels.com, inkClub, PIXmania und Mc Donald‘s um einige zu nennen.



Bei jedem Einkauf werden dem Mitglied bis zu 2% des Einkaufswertes auf seinem Lyoness Vorteilskonto gutgeschrieben. Ab einem bestimmten Guthaben wird diese Summe auf das persönliche Bankkonto überwiesen – so einfach kann Geld sparen sein



Neben Cashback bietet Lyoness noch zahlreiche weitere Mitgliedsvorteile. So sammelt das Mitglied bei jedem Einkauf automatisch den so genannten Treuevorteil und hat damit die Möglichkeit, zusätzliche Vorteile aus seinen getätigten Einkäufen zu erhalten. Werden die Lyoness Vorteile weiterempfohlen, steht dem Mitglied als Empfehlungsgeber der so genannte Freundschaftsbonus in Aussicht. Diesen erhält es dann, wenn ein von ihm empfohlenes Mitglied seine Einkäufe über Lyoness Partnerunternehmen tätigt. Der Empfehlungsgeber bekommt von diesen entstandenen Einkaufsumsätzen bis zu 0,5%



Lyoness ist eine internationale und branchenübergreifende Einkaufsgemeinschaft sowie ein Loyalty-Programm für den Handel. Das Unternehmen ist in 32 Ländern in Europa sowie in den USA, Kanada und Brasilien, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Südafrika wie auch im asiatisch-pazifischen Raum in Hongkong, Macau, Australien, Thailand und auf den Philippinen vertreten. 2,7 Millionen Mitglieder nutzen bei über 29.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile.



Mehr auf www.lyoness.com