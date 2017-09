Ozapft is! das Oktoberfest 2017

Am Samstag (16.9.17) war es wieder so weit. Oberbürgermeister Dieter Reiter zapfte mit 2 Schlägen das erste Faß im Schottenhamel-Festzelt vor der internationalen Presse in der Anstichbox an und überreichte die erste Maß dem Landesvater. Recht beschaulich war es dieses Jahr und ganz unspektakulär. Ein paar sich immer wieder wiederholende Fragen der Presse (waren Sie aufgeregt, haben sie vorher das Anzapfen trainiert) nach der ersten Maß und schon ging es auf die Empore, um alle wichtigen und unwichtigen Stars und Sternchen, Lokalpolitiker zu treffen.

Trotz des derzeit stattfindenden Wahlkampfs wurde diejenigen, die sonst immer dabei sind, diesmal nicht gesichtet. Viele der politischen Mitbewerber befanden sich wohl an anderen Orten, so dass von Überfüllung des Zeltes, in diesem Jahr, nicht gesprochen werden konnte.



Ab 13:00 Uhr füllten sich nach spürbarer Wetterbesserung (die Temperaturen lagen zwischen 11 und 15°) die Bänke im Aussenbereich und wer über das Festgelände schlendert, kam in diesem Jahr ohne größere Massenströme an den gewünschen Ort des Wiesntreibens.

Der Bierausschank ist Mo-Fr 10 – 22.30 Uhr, Sa, So, Fei 9 – 22.30 UhrFesthallen Täglicher Musikschluss: 22.30 UhrMittelbetriebe Täglicher Musikschluss und Ausschankende: 23 UhrBetriebsende aller gastronomischer Groß- und Mittelbetriebe: 23.30 UhrDie „Käfer Wies'n Schänke“ und „Kufflers Weinzelt“ bleiben täglich bis 1 Uhr geöffnet, Ende des Ausschanks und Musikschluss ist um 0.30 Uhr