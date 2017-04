Brasiliens Cachaça erobert Deutschland – Deutsches Bier erobert Brasilien

Was ist Cachaça?



Der Zuckerrohrschnaps Cachaça ist, wie auch der Zuckerrohranbau, ein Kulturgut Brasiliens. Doch während die Spirituose den Europäern oftmals nur als Zutat des berühmten Caipirinhas bekannt ist, gilt sie unter Kennern als exklusives Getränk. Bei der Produktion des Cachaça wird das Zuckerrohr ausgepresst und direkt vergoren. Der daraus gebrannte, aromatisch süße Schnaps, der bis zu 12 Jahre vor der Abfüllung reift, darf sich Cachaça nennen, sofern er in Brasilien hergestellt wurde. Der Großteil aller Cachaça wird in den Bundesstaaten São Paulo im Südosten Brasiliens sowie in Pernambuco und Ceará an der Ostküste produziert. Die berühmtesten Sorten hingegen kommen aus Salinas, im Bundesstaat Minas Gerais. Dort wurde dem Cachaça sogar ein Museum gewidmet, das eindrucksvoll die Produktion der Spirituose in der Geschichte dokumentiert. Auch der Besuch einer Brennerei bietet sich in dieser Region für Interessierte an.



Brauereikunst auf dem Oktoberfest in Blumenau



Während in Deutschland das brasilianische Kultgetränk Cachaça erprobt wird, ist es 10.000 Kilometer Luftlinie weiter an der Zeit, deutsche Braukunst in Brasilien zu feiern. Seit dem 7. Oktober 2015 heißt es in Blumenau im Bundestaat Santa Catarina wieder: „O’zapft is“. Die Stadt, die 1850 von deutschen Einwanderern gegründet wurde, feiert alljährlich das zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Über 500.000 Liter Bier werden jedes Jahr an die Festbesucher ausgeschenkt, nach deutschem Reinheitsgebot in Brasilien gebraut und stilecht in Maßkrügen serviert. Das Brauhandwerk in Brasilien hat eine lange Tradition. Die Brauereien tragen Namen wie „Eisenbahn“, „Bierland“ oder „Wunder Bier“. Im Biermuseum von Blumenau, dem Museu da Cerveja, erfährt der Besucher alles über historische Braukunst, die Ursprünge des brasilianischen Oktoberfests und die regionalen Brauereien. Im Anschluss bietet es sich an, ein kühles Bier auf dem historischen Platz vor dem Biermuseum zu genießen, denn hier befindet sich ein wunderschöner Biergarten.



Bierkultur auf dem Oktoberfest in Blumenau:



Zeitraum: 7.-25. Oktober 2015 (Offizielle Eröffnung am 8. Oktober)



Ort: Blumenau, Santa Catarina (dort vor allem im Vila Germânica Park und der Straße des 15. November)



Öffnungszeiten: Wochentags ab 18 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr



