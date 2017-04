Leonardo DiCaprio nutzt 73. Oscar-Verleihung für Klimaschutzrede

#diewahrheitliegtaufderanderenseiteLeonardo DiCaprios bewegende Botschaft an die WeltEs ist sein großer Augenblick: Nach 6 Nominierungen wurde Leonardo DiCaprio nun mit dem Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ ausgezeichnet. In seiner Dankesrede nutzt der Hollywood-Star die weltweite Aufmerksamkeit, um auf den Klimawandel hinzuweisen.DiCaprio (41) wurde für seine Leistung als bester Hauptdarsteller in dem Film „The Revenant“ geehrt. In seiner Dankesrede (ab Minute 2:00) findet er klare Worte: „Der Klimawandel ist echt, er passiert genau jetzt. Es ist die größte Bedrohung für unsere gesamte Spezies.“ In seiner bewegenden Rede richtet er sich direkt an die Zuschauer: „Wir müssen weltweit Anführer stärken, die nicht für die großen Weltverschmutzer sprechen, sondern für die gesamte Menschheit, für indigene Völker, für die Milliarden und Abermilliarden unterprivilegierter Menschen, die der Klimawandel am schlimmsten trifft. Für unsere Kindeskinder und für die Menschen, deren Stimmen durch die Politik der Gier verstummt sind.“Dossier blog.campact: https://blog.campact.de/2016/02/leonardo-dicaprios-bewegende-botschaft-an-die-welt/------------------------------------------------Weiterführende Links"Klimawandel schlägt auch bei uns zu" - Forscher Latif im Interviewhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/vl.1406390016322073/987139357995440/?type=1Klimaschwindel ist Schwindelhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1047183108657731Umweltkatastrophe in Brasilienhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1041178502591525/Plastik zerstört die Erde...https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1074979579211417/Warum sterben die Bienen? Imker schlagen Alarm (TEASER)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/930391040336939/?permPage=1Orang Utan bittet ein Mädchen in Zeichensprache um Hilfehttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/vl.1406390016322073/960777077298335/?type=1Palmöl - vom Urwald in die Schokocreme (Trailer)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1017163984992977/"Sag mal, Eon" Werbespot I + II - ausgestrahlthttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/925029874206389Unsere schöne nukleare Welt (Trailer)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1012145312161511Propagandaschlacht um die Gentechnik (Trailer)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1003176649725044/?permPage=1Unglaublich - Monsanto bekommt Patent auf Brokkoli….???https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/vl.1406390016322073/971049896271053/?type=1Ungeheuerlich - Patent auf Tomaten...https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/1051746978201344/Glyphosat und seine Folgenhttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/933604546682255/?permPage=1Publizist: Glyphosat kann man trinken – nur bitte nicht selber…https://www.facebook.com/video.php?v=921735944535782&permPage=1Publizist behauptet, Monsantos Roundup ist trinkbar, flippt aber aus, als er ein Glas angeboten bekommt!Glyphosat doch krebserregend…?https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/926889924020384/?permPage=1Good Food Bad Food (Trailer)https://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/998113433564699/Autarkie - Dorf im Allgäu versorgt sich komplett selbsthttps://www.facebook.com/Die.Wahrheit/videos/986647278044648/Wie Politik und Industrie E-Autos bremsen - Kontrovers Die Story (Trailer)https://www.facebook.com/video.php?v=990557864320256------------------------------------------------Weitere Videos, Berichte, Zitate, Bilder, und Texte zum Nachdenken auf: https://www.facebook.com/Die.Wahrheit