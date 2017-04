Arnold Schwarzenegger is back!

Deutschlandpremiere von THE LAST STAND

Am Montag, den 21. Januar, wird Arnold Schwarzenegger seinen neuen Film THE LAST STAND bei der großen Deutschlandpremiere in Köln vorstellen. Erneut bringt das Kölner Unternehmen Splendid Film einen hochkarätigen Hollywood-Star nach Deutschland. Nachdem er bereits im August THE EXPENDABLES 2 mit einem unvergesslichen Gastauftritt beehrte, ist der ehemalige Gouverneur nun als Actionheld wieder zurück auf der großen Leinwand.