Überwachungswahn in China mit den Regeln der EU unvereinbar

Kaum ein anderes Land geht so restriktiv gegen die Meinungs- und Pressefreiheit vor wie China, was auch die Entwicklungen in Hongkong oder der Umgang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 wieder einmal bestätigen. In seinem Buch „Eine Gesellschaft in Unfreiheit – Ein Insiderbericht aus China, dem größten Überwachungsstaat der Welt“ schildert der ehemalige China-Korrespondent Marcel Grzanna seine Erfahrungen als Journalist in China.

Während ihrer akribischen Recherchen geraten der Reporter und seine Frau, die Fernsehjournalistin Pia Schrörs, immer wieder in skurrile und bisweilen bedrohliche Konfrontationen mit Polizei, Staatssicherheit und lokalen Regierungsorganen. Doch nicht nur bei der journalistischen Arbeit müssen Hürden überwunden werden, auch das chinesische Alltagsleben hält einige Herausforderungen bereit, denn bereits kleine Unaufmerksamkeiten genügen, um in den Fokus der chinesischen Staatssicherheit zu geraten.



Marcel Grzannas Schilderungen bieten einen schonungslosen Blick auf die gnadenlosen Mechanismen eines autoritären Staates. Auf seiner Webseite spricht der Journalist in zwei Podcastfolgen außerdem über den derzeitigen Umgang Chinas mit COVID-19.



Marcel Grzanna wurde 1973 im Ruhrgebiet geboren. Er arbeitet seit vielen Jahren als freier Journalist und Autor. Sein Spektrum umfasst Politik, Wirtschaft, Sport und gesellschaftliche Strömungen in Ostasien, aber auch in anderen Teilen der Welt. Als Auslandskorrespondent lebte er mit seiner Frau neun Jahre in China und schrieb unter anderem für die „Süddeutsche Zeitung“ und den „Schweizer Tages-Anzeiger“.



Das Buch „Eine Gesellschaft in Unfreiheit - Ein Insiderbericht aus China, dem größten Überwachungsstaat der Welt“ erscheint am 18. Mai bei Goldmann als Paperback mit 320 Seiten unter der ISBN: 978-3-442-14265-1 für 15 Eur im Buchhandel erhältlich