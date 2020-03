Warnung: Zwei kritische Sicherheitslücken in allen Windowsversionen

Microsoft sind begrenzte, gezielte Angriffe bekannt, die Sicherheitsanfälligkeiten (für die es "keinen" Patch gibt) in der Adobe Type Manager-Bibliothek ausnutzen, und empfiehlt Folgendes, um das Risiko für die Kunden bis zur Veröffentlichung des Sicherheitsupdates zu reduzieren. In Microsoft Windows liegen zwei Sicherheitsanfälligkeiten bezüglich Remotecodeausführung vor, wenn die Windows Adobe Type Manager-Bibliothek eine speziell gestaltete Multimaster-Schriftart – Adobe Type 1 PostScript-Format nicht ordnungsgemäß verarbeitet.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Angreifer diese Sicherheitsanfälligkeit ausnutzen kann, z. B. indem er einen Benutzer dazu verleitet, ein speziell gestaltetes Dokument zu öffnen oder es im Windows-Vorschaufenster anzuzeigen.



Microsoft ist diese Sicherheitsanfälligkeit bekannt und arbeitet an einem Fix. Updates, mit denen Sicherheitsanfälligkeiten in Microsoft-Software behoben werden, werden in der Regel am zweiten Dienstag jedes Monats (Patchday) veröffentlicht. Betroffen sind Winows 10, 8.1, 8, 7, Windows-Server 2008, 2012, 2016, 2019) Anweisungen, wie Sie das Sicherheitsrisiko reduzieren, entnehmen Sie der Risikominderung und den Problemumgehungen.

Problemumgehungen