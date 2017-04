Flipbooks: Weniger Papier - mehr Aufmerksamkeit

4.0 out of 5 based on 1 vote

Flipbooks können gut beworben werden



Ein eigenes Flipbook zu erstellen, ist gar nicht so schwer. Die PDF Dateien werden in einen Converter hochgeladen und als Flipbook zusammengestellt. Das spart viel Platz auf dem eigenen PC und das neue Flipbook kann über Bibliotheken, Mediatheken, soziale Netzwerke oder E-Mails allen Interessierten öffentlich gemacht werden. Flipbooks können im Internet perfekt beworben werden und über E-Mail Werbung und soziale Medien wie zum Beispiel Facebook weit gestreut werden. Eine Bibliothek hat den Vorteil, dass Interessierte speziell nach Themen oder Autoren suchen können und alle Flipbooks, die in Frage kommen, übersichtlich angezeigt werden.



Das Einbinden von Videos und Bildern ist möglich



Bei einem Flipbook handelt es sich um ein digitales Dokument, welches wie ein echtes Magazin umgeblättert werden kann. Da macht das Lesen richtig Spaß. Auch Lesezeichen können vom Nutzer gesetzt werden, um einige Textstellen später noch einmal nachlesen zu können. Der Ersteller eines eigenen Flipbooks hat immer die Möglichkeit, einzelne Seiten oder Passagen auszutauschen. Wer zum Beispiel ein Flipbook über Bands erstellt, der sollte nicht vergessen einige Bilder, Hörproben und Videos vom letzten Auftritt einzufügen. Das macht das Lesen von Flipbooks noch interessanter und lebendiger. Bei einem Flipbook sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Sie können von jedem Betriebssystem oder Gerät aus geöffnet werden, was dem Ersteller ein größeres Marktpotential bietet.



Tipps und Tricks für ein eigenes Flipbook



Wer das erste Mal ein Flipbook erstellen möchte, der sollte sich vorab Gedanken machen, welche Informationen und Daten das Onlinemagazin enthalten soll. Außerdem müssen sich ausreichend Informationen über die Umsetzung beschafft werden. Nicht jedes Tool zum Erstellen von Flipbooks oder beim Umwandeln von PDF Dateien sind kostenlos und empfehlenswert. Unter flipbook gibt es eine übersichtliche Seite, die alle Tricks und Tipps für das Erstellen eines eigenen Flipbooks zusammengeführt hat. Alle wichtigen Themen sind ausführlich beschrieben, so dass keine Fragen mehr offen bleiben. Wenn also in Zukunft ein Flipbook erstellt und wissen möächte, wie aus einer PDF-Datei dafür umgewandelt wird, findet dort die Informationen, die für die Umsetzung benötigt werden.



PDF war gestern - flipbook ist heute.



