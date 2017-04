Die Bankenrettung - Eurorettung - Wer rettet hier eigentlich wen?

Solange die Gelder sozialisiert sind, also von seiten der Wähler aufgebracht werden, solange gilt der Datenschutz nicht. Wer das Geld allerdings empfängt, dessen Daten sind geschützt.



Ein wirklich merkwüdiges System. So merkwürdig, wie die Behauptung, dass der Norden Europas, den Süden Europas rettet. Kann es sein, dass alles ganz anders ist? Dass die amtierenden Politiker lügen, von Goldman Sachs bezahlt oder zumindest solange betreut werden bis zum Schluss der jeweiligen Amtsperiode, so wie Helmut Kohl das gesamte Rechtssystem veralberte und seine Spender niemals nannte?



Die empfehlenswerte Fernsehdokumentation "Staatsgeheimnis Bankenrettung" von "arte" zeigt auf, was wirklich im Staate EUROPA stinkt und alle Bürger in Europa in einem Boot sitzen und verlieren - nur die Banken und Politiker nicht.