Das eigene Büro flexibel halten

Digitale Nomaden: Früher galten sie als Aussteiger, gescheiterte Existenzen oder einfach als eigenbrötlerische Auswanderer. Inzwischen hat sich die Idee des digitalen Nomadentums in allen Gesellschaftsschichten verbreitet. Immer mehr Menschen fassen den Mut, diesen entscheidenden Schritt zu wagen. Doch irgendwann zieht es auch den reiselustigsten Aussteiger in die Heimat zurück. Besonders in die Metropolen wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder München , wo dann zumindest für eine Weile ein Büro zur täglichen Arbeit notwendig wird.

Digitalisierung bewirkt flexible Arbetsplätze

Das World Wide Web macht es möglich. Heutzutage ist es durchaus vorstellbar, durch das Arbeiten am Computer Geld zu verdienen - egal wo auf der Welt. Da werden Schreibdienste Recherchearbeiten sowie Umfragen angeboten und der digitale Büchermarkt lockt mit permanenten Einnahmen. Dazu muss der Reiselustige nur einen Guide für Sizilien, Kreta oder Nordkanada veröffentlichen und kann sich danach über ein meist bescheidenes monatliches Zubrot freuen. Dazu kommt die Möglichkeit des Bloggens. Einem Blogger folgt eine Schar von Anhängern, die die täglichen Erlebnisberichte aus weiter Ferne geradezu verschlingen. Fotos dazu und gleich daneben ein paar Werbeanzeigen, das kann bereits das nächste Flugticket finanzieren.

Bloggen oder Bücher schreiben

Bloggen oder Self-Publishing. Wer einen Blog betreibt und täglich um die vier Stunden investiert, kann davon leben - wenn der Blog und die Inhalte gut gemacht sind. Das gilt ebenso für Bücher. Die lassen sich auf Reisen meist nur schwer verwirklichen, zumal der Abstand zum Erlebten fehlt. Deshalb ist es praktikabel beim Besuch der Freunde und Familie in Deutschland bis zur nächsten Tour einen inspirierenden Arbeitsplatz zu finden. Wer beispielsweise nach München reist, hat es einfach: SKEPP Büro mieten , gewünschte Möbel auswählen (diese werden transportiert und montiert), so dass innerhalb einer Woche von der eigenen und neuen Büroeinrichtung Gebrauch gemacht werden kann und das in den angesagtesten Stadtteilen der jeweiligen Stadt, wie München.

Flexibilität pur des Arbeitsplatzes bringt Kostenersparnis

Ein fest zugeordneter Arbeitsplatz ist etwas anderes als ein flexibler Arbeitsplatz. Der Unterschied liegt in der Verfügbarkeit und nicht in der Arbeitsumgebung. Bei einem fest zugeordneten Arbeitsplatz gibt es einen festen Platz im eigenen (offenen) Büroraum, mit eigenem Schreibtisch, in dem auch Sachen verstaut werden können. Bei einem flexiblen Arbeitsplatz gibt es hingegen keinen eigenen festen Platz, sondern man erwirbt eine Mitgliedschaft und damit Nutzungsrechte am physischen Arbeitsplatz. Die Mitgliedschaft gibt das Recht, in der offenen Bürofläche verfügbare freie Plätze zu nutzen. Falls einmal alle Plätze belegt sind, muss gegebenenfalls eine Weile gewartet werden, bis wieder ein Platz verfügbar wird.

Eine flexible Mietdauer bei Büroflächen ist deshalb besonders auch für Existenzgründer und Startups interessant, die eine ungewisse Zukunft vor sich haben.

Der größte Vorteil einer flexiblen Vertragslaufzeit beim anmieten von Rüroraum ist eben die Flexibilität, schnell reagieren zu können. Entscheidungen können je nach wirtschaftlicher Entwicklung schnell getroffen werden, wieder von zu Hause zu arbeiten oder in eine günstigere und/oder kleinere/größere Bürofläche umzuziehen.