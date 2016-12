Verleihung des "FOUR FREEDOMS AWARD" für Angela Merkel

FOUR FREEDOMS AWARD 2016: VERLEIHUNG IN ZEELAND AN ANGELA MERKEL Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Erdogan und die formvollendet Freigabe der Bundesregierung unter Angela Merkel zur Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft ist in aller Munde. Da treten Themen wie CETA, TTIP, TISA, Altersarmut, Atommülllagerung, Whistelblowerschutz, PanamaPapers und vieles andere zurück. In Deutschland gibt es derzeit kein anderes Thema. Da passt es natürlich besonders gut ins Geschehen, wenn die Bundeskanzlerin für diese völlig unnötige Freigabe der Strafverfolgung nach § 103 gegen den Satiriker Jan Böhmermann nun in Kürze einen besonderen Preis verliehen bekommt, der für Verteidiger der "Meinungsfreiheit", "Religionsfreiheit", "Freiheit von Not" und "Freiheit von Furcht" verliehen wird.