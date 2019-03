Jubiläumsreise zur Landung auf dem Mond

Eine Reise rund um den Mond – zumindest thematisch: Zum 50. Jahrestag der Landung auf dem Mond legt Luxusreiseveranstalter WINDROSE Finest Travel ein besonderes Programm für Hobbyastronomen und Sternkundler auf. Von 14. bis 25. Juli 2019 führt die zwölftägige Tour „50 Jahre Mondlandung“ auf die Spuren Neil Armstrongs durch den Osten der Vereinigten Staaten. „Leider sind Reisen zum Mond für jedermann noch nicht möglich. Auf unserer exklusiven Wissenschaftsreise wird das Himmelsgestirn aber zum Greifen nah“, sagt Stephan Braun, Geschäftsführer von WINDROSE Finest Travel. „Dr. Peter Habison, Astronom und wissenschaftlicher Reisebegleiter, erläutert in seinen fundierten, unterhaltsamen Vorträgen während der Tour viel Wissenswertes zum Apollo-Programm der NASA, der Mondlandung am 21. Juli 1969 oder der Internationalen Raumstation ISS.“ Der Weltraumexperte ist Leiter der Wissenschaftskommunikation der Europäischen Südsternwarte ESO für Österreich und begleitet WINDROSE-Gäste auf unterschiedlichen Touren mit Fokus auf die Themen Raumfahrt und All.



Zu den Höhepunkten der zwölftägigen „Mondreise“ mit Stationen in New York, Washington D.C., Orlando, Cape Canaveral und Houston zählt unter anderem ein Mittagessen mit einem NASA-Astronauten im Kennedy Space Center, wo die Teilnehmer auch ein Astronautentraining absolvieren können. Im Rose Center for Earth and Space des American Museum of Natural History am New Yorker Central Park können die Hobbyastronomen unter anderem ein echtes Stückchen Mond bestaunen und im Space Center Houston einen Blick auf die original Apollo-Kapseln werfen. In Washington nehmen sie zudem an den Feierlichkeiten zum Mondlandungsjubiläum auf der National Mall teil. Abgerundet wird das Programm beispielsweise durch Stadtrundfahrten in New York und Washington, eine Dinner Cruise auf dem Hudson River in New York oder eine Airboat-Fahrt durch die Sumpflandschaft Südfloridas.



50 Jahre Mondlandung

Die 12-tägige Wissenschaftsreise durch die USA unter fachkundiger Reisebegleitung von Dr. Peter Habison mit zehn Übernachtungen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels inkl. Frühstück, Economy-Flug von Lufthansa, allen Transfers, Eintritten, einigen Mahlzeiten laut Programm sowie 1. Klasse Rail & Fly Ticket ist ab 7.690 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar.



