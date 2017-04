Kostenlose Inlandsflüge zum Six Senses Con Dao in Vietnam - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Komfortabel und günstig Vietnam entdecken: Das ermöglicht jetzt das zauberhafte Six Senses Con Dao und unterstreicht mit seinem neuen Angebot die Six Senses Philosophie, bei der das Wohl der Gäste uneingeschränkt im Mittelpunkt steht. Denn bei „Stay & Fly“ sind die Kosten der Inlandsflüge bereits inbegriffen. Auch die Kosten für eine eventuell notwendige Übernachtung am Flughafen Ho Chi Minh City fallen nicht mehr zusätzlich an. So können Gäste über 210 US-Dollar pro Person (umgerechnet circa 185 Euro) sparen.

Gleichzeitig ersparen sie sich allen Aufwand der Koordination –denn Six Senses übernimmt die vollständige Organisation. Buchbar ist „Stay & Fly“ bereits ab drei Übernachtungen und ist ein ganzes Jahr, also bis einschließlich Oktober 2016, gültig.



Selbstverständlich haben die Gäste VIP-Status und somit Zutritt zur VIP-Lounge. Außerdem werden alle Formalitäten und das Gepäck schnell abgewickelt. Sollte der internationale Flug am Abend landen, so ist auch eine Nacht in einem entsprechenden Hotel in Ho Chi Minh City kostenlos reserviert – ebenfalls mit arrangierten Transfers ab/bis Flughafen. Damit sparen Gäste nicht nur bares Geld, sondern auch die Koordination des Transfers. Denn ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft am internationalen Flughafen Ho Chi Minh City wird alles von Six Senses übernommen.



Angekommen in der Idylle des Six Senses Con Dao werden die Gäste mit Willkommens-Annehmlichkeiten verwöhnt. Im Arrangement inbegriffen sind das Frühstücksbuffet im By the Beach Restaurant, die kostenlosen Wellness- und Resort-Möglichkeiten sowie alle unmotorisierten Wassersportaktivitäten. Familien mit Kindern steht natürlich ein Kinderklub zur Verfügung. Und dass der W-LAN Zugriff uneingeschränkt kostenlos ist, ist selbstverständlich.



Die Buchungsbedingungen beinhalten folgende Kriterien: