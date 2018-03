365 Tage Sommergarantie in der größten Therme der Welt

5.0 out of 5 based on 1 vote

Palmen säumen türkisglitzernde Lagunen, ein fruchtiger Cocktail wartet an der Poolbar und glückliche Gesichter strahlen im warmen Wasser mit der Sonne um die Wette. Himmlisch entspannt genießt man den Augenblick, findet ein Lächeln und endlich Zeit für sich und die Menschen, die einem wichtig sind. Und das Beste daran: Für dieses Gefühl muss man nicht weit reisen. Denn im Süden Deutschlands, gleich vor den Toren Münchens, liegt die Therme Erding. Sie ist inzwischen nicht nur die größte Therme der Welt, sondern vor allem ein außergewöhnliches Urlaubsparadies mit 365 Tagen Sommergarantie. Ob Saunieren, Thermalheilbaden, Rutschen, Wellenbaden oder einfach ganz in Ruhe Entspannen – jeder Bereich begeistert mit besonderem Themenschwerpunkt und setzt immer wieder neue Trends.

Im Thermengarten erwartet Sie in diesem Sommer beispielsweise Deutschlands erste Hybridrutsche mit zwei gigantischen Rutschattraktionen – einem Boomerang und einem Sidewinder. Nach dem Start vom 17 Meter hohen Rutschenturm werden zwei Mutige im Doppelreifen hoch hinaus in den Boomerang (einen seitlich liegenden Trichter) katapultiert. Nach einer kurzen, aber rasanten Kurvenfahrt erreicht man den einmaligen Sidewinder, der wie eine große Halfpipe gestaltet ist. In viel tosendem Wasser werden die Rutschfans ab- und aufgeschaukelt und landen nach der rasanten Wellenfahrt im Ziel.



Erste Wasserrutsche mit Virtual Reality Brille





In der Therme Erding können Badegäste hingegen schon ab dem 19. März 2018 durch fremde Galaxien oder auf Lavaströmen rutschen.



Bei Achterbahnen gibt es die Virtual Reality Brille bereits, um durch virtuelle Welten mit Hochgeschwindigkeit zu reisen. Aber in einer Wasserrutsche gab es das bis dato noch nie. Die Therme Erding macht es ab Mitte März möglich und spielt während der Fahrt auf einer wasserdichten Virtual Reality Brille einen 360 Grad Film ab, um das Wasser- und Rutchenerlebnis in neue Dimension zu katapultieren. Klingt nicht nur spannend, es ist der Top-Level der derzeit möglichen Technik für noch mehr fun. Dabei wird der Film mit der Position und Geschwindigkeit des Rutschers synchronisiert. Ein Badespaß der dritten Dimension.



Erfrischend anders



Wer Spaß und Action sucht, kann sich im Galaxy Erding auf 27 Rutschen (darunter die größte Open-Air-Rutschanlage Deutschlands) und insgesamt 2.500 Rutschenmeter freuen. Wer hingegen Erholung sucht, findet Sie in zahlreichen Ruheräumen, wie der maurischen Alhambra, oder besonders luxuriös, im exklusiven ROYAL DAY SPA „Lounge & Dreams“. In diesem Bereich können die Gäste in privaten RuheOasen oder eigenen Suiten bei Champagner und Obstarrangement entspannen und sich eine Auszeit der ganz besonderen Art gönnen. Dieser Bereich ist textilfrei und ab 16 Jahren zugänglich.

Zwischen Galaxy und Alhambra befinden sich u.a. die VitalOase (ab 16 Jahren) - ebenfalls mit zahlreichen Ruhemöglichkeiten und über 14 Pools für Groß und Klein zur Nutzung allerdings in Badebekleidung. In der VitalOase liegt der Schwerpunkt, wie der Name schon sagt, auf den revitalisierenden Gesundheitsbädern mit verschiedenen Mineralien in Kombination mit drei textilen Saunen und einem Regenwald-Dampfbad. Hier gehen die Uhren anders, denn alles was zählt, ist sich rundum wohl zu fühlen.

Den Wellness-Suchenden trifft man in der VitalTherme mit 27 Saunen (ab 16 Jahren) und einmaligen Attraktionen rund um textilfreies Baden, Wärme und Gesundheit. Thematisierte Saunavariationen wie die Römische Villa, die Geysirhöhle und der Alpenstadl entführen die Gäste mit passenden Aufgüssen auf eine Reise an die schönsten Orte der Erde. Selbst Abkühlung wird unter Wasserfällen, Calla Kaskaden oder in Tauchbecken zum Erlebnis.



Übrigens: Fast alle Becken der 185.000 qm großen Thermenlandschaft werden aus der hauseigenen, fluoridhaltigen und staatlich anerkannten Schwefelheilquelle gespeist.



Info & Kontakt: THERME ERDING, Thermenallee 1-5 • D-85435 Erding, +49(0)8122/550-0 • Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.therme-erding.de

Fotonachweis: THERME ERDING