Die Gourmetadresse über den Klippen der Algarve

Das „Senses“ ist das Fine-Dining-Restaurant des Topresorts, das spektakulär auf einer Klippe über dem Atlantik thront. Es vereint die Magie der portugiesischen Aromen, Farben und Texturen in einer raffinierten mediterranen Cuisine – auf spezielle Weise kreiert von Chefkoch Luis Batalha. Gourmets lassen sich auf der Ocean-View-Terrasse mit einem fantastischen Ausblick auf das Meer unvergessliche Köstlichkeiten schmecken. Der belgische Patissier und Chocolatier verführt zudem zu unwiderstehlichen, süßen „Sünden“.

Guter Jazz, Bossanova und Chill-out-Musik geben den exquisiten, kulinarischen Erlebnissen in dem Fünf-Sterne-Hideaway ein mondänes Flair. Wenn die SENSation NIGHTS auf dem Programm stehen, erfährt das gastronomische Erlebnis im Cascade Wellness & Lifestyle Resort eine weitere Dimension. Unter dem Motto „dine-drink-dance“ bezaubert an ausgewählten Abenden eine stylische Mixtur aus kulinarischen Delikatessen und stilvoller Unterhaltung die Sinne.



Das Cascade Wellness & Lifestyle Resort bietet ein kulinarisches Erlebnis par excellence. Nur wenige Schritte von der Hotel Lobby gelegen, ist die Purpur Bar ein Ort erlesener Raffinesse. Am Pool bietet das Moods Restaurant eine moderne, kulinarisch anspruchsvolle Küche. Wer es liebt, in entspannter und unprätentiöser Atmosphäre große Weine zu genießen, der ist in der Adega genau richtig. Im Cascade Resort lassen sich die schönen Dinge des Lebens zelebrieren. Im Tainai Spa begeben sich Erholungsuchende auf eine Reise um die Welt. In den Cascade Performance Sport Academies bietet das Wellness & Lifestyle Resort in Europa einzigartige Fitness-, Fußball-, Tennis-, Golf- und Outdoorsport-Einrichtungen.



Der vielsagende Slogan „It‘s the people that make the place“ wird im Cascade Resort zur gelebten Urlaubsrealität. Fünf Sterne erfahren dort eine neue Interpretation, gehen über einen exzellenten Service hinaus und bereichern mit einem authentischen, menschlichen, warmherzigen Team. Das Hotel ist Mitglied von Lagos Select. Unter dieser Dachmarke stehen an der Algarve drei Hotels mit höchsten Qualitätsansprüchen, erstklassigem Service und exklusiven Einrichtungen – jedes ein individuelles Juwel, allesamt in Traumlagen in und um Lagos: das Boutique Hotel Vivenda Miranda, das Cascade Wellness & Lifestyle Resort und die Family Farm Quinta das Barradas.



Weitere Infos: Cascade Wellness & Lifestyle Resort, 8600-282 Lagos/Praia do Canavial/Algarve, Telefon: +351 282 771 500 www.cascade-resort.com

Bildnachweis: MK