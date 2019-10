Shisha Wasserpfeifen in Deutschland immer beliebter

Shisha rauchen ist in Deutschland immer beliebter. Da mag die e-Zigarette noch so stark gepusht werden. Immerhin ist Ägypten ist im Mittleren Osten der Ort, um eine Wasserpfeife und Wasserpfeifenzubehör seit Jahrhunderten zu bekommen. Das Land der Pharaonen, Pyramiden und der Sphinx ist das Mutterland der Wasserpfeife. Ägyptische Handwerker stellen Wasserpfeifen immer noch auf altmodische Weise her - von Hand und mit viel Stolz auf handwerkliches Können.

Sisha Herstellung hat Tradition

Die Herstellung von Wasserpfeifen ist immer noch eine Familientradition und die besten Wasserpfeifenhersteller Ägyptens haben sich ihren Platz durch die Kontinuität der traditionellen Techniken verdient. Glasböden werden immer noch aus mundgeblasenem Farbglas hergestellt und Künstler dekorieren sie immer noch von Hand mit Farbe, Glitzer, Aufklebern oder Radierungen.



Schläuche werden vollständig von Hand gefertigt, vom Schneiden des Stoffes über das Drehen des Holzes, das zu den Griffen wird, bis hin zum Hinzufügen von dekorativen Elementen wie Geflecht, Fransen oder Fell. Schäfte können aus Metallen wie Edelstahl oder Messing hergestellt werden, aber diese Metalle werden durch die Hände von Meistern geformt, von erfahrenen Schweißern zusammengesetzt und manchmal von Handwerkern geätzt oder verziert.



Töpfer benutzen immer noch eine Töpferscheibe, um die Tonschalen herzustellen. Kurz gesagt, jeder Teil einer echten ägyptischen Wasserpfeife wird von Hand mit traditionellen Techniken hergestellt, was jedes Mal zu einem einzigartigen Produkt führt. Shisha werden im ganzen Mittleren Osten so bewundert und respektiert, dass man kaum eine Pfeife in einem anderen Land des Mittleren Ostens finden könnte, die nicht über einen Teil verfügt, der in Ägypten hergestellt wurde!

Merkmale einer authentischen ägyptischen Wasserpfeife

1. Authentische ägyptische Wasserpfeifen werden immer noch in Handarbeit nach jahrhundertealten traditionellen Methoden hergestellt. Hergestellt von Menschen, die ein kulturelles Interesse und eine Identität in ihrem Produkt haben, beinhaltet jeder Aspekt der authentischen ägyptischen Wasserpfeife Kunstfertigkeit und Handwerk.



2. Die Basis einer authentischen ägyptischen Wasserpfeife ist mundgeblasenes farbiges Glas, das in einer Vielzahl von Formen und Farben mit handgemalten Designs erhältlich ist. Der aufschlussreichste Aspekt einer authentischen ägyptischen Basis sind die charakteristischen Bänder aus Gold oder Platin.



3. Ägyptische Schläuche werden in Handarbeit mit traditionellen Methoden und Materialien hergestellt; sie unterscheiden sich in Stil, Farbe und dekorativen Elementen.



4. Schäfte sind handgefertigt aus Edelstahl, Messing oder verchromtem Messing in verschiedenen Höhen, Anzahl der Schlauchhalterungen, Designs und Dekorationselementen. Ägyptische Schäfte sind niemals aus Aluminium gefertigt oder in einer Farbe gespritzt, die dem Glasboden entspricht!



5. Eine authentische ägyptische Wasserpfeife wird immer mit der gleichen Anzahl von Schläuchen verkauft, die der Schaft aufnehmen kann. Wenn Sie eine 2-Schlauch-Shisha kaufen, bekommen Sie 2 Schläuche!



6. Jeder, der authentische ägyptische Wasserpfeifen verkauft, wird über Ersatzteile verfügen. Glasböden brechen und Schläuche sollten aus hygienischen Gründen alle paar Monate ausgetauscht werden, daher ist es wichtig, Zugang zu einzelnen Teilen für Ihre Wasserpfeife zu haben.

