GEGENÜBER - spannend, perfide und kaum zu glauben - wie das echte Leben

So hat Jan Bonny (Buch und Regie) eine packende Geschichte in seinem aktuellen Film über den schmalen Grat zwischen Normalität und der Hölle in der Ehe erstellt, der seinesgleichen sucht.



“Gegenüber“ – der Filmtipp der Redaktion



In diesem Film werden Sie in eine Welt eintauchen, die dem Durchschnittsmenschen verborgen bleibt und Machos zum verzweifeln bringt.



Denn "GEGENÜBER" ist anders. Es ist eine packende Geschichte über den schmalen Grat zwischen Normalität und Hölle in der Ehe. In seinem Spielfilmdebüt zeichnet Regisseur Jan Bonny das spannungsgeladene Portrait einer unheilvollen Beziehung in intimen und beklemmenden Bildern nach.



Kein Wunder, dass GEGENÜBER seine Weltpremiere auf dem Festival de Cannes in der Reihe „Quinzaine des Réalisateurs" (Directors’ Fortnight) feierte und von Zuschauern und Presse gefeiert und mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet wurde.



FESTIVAL DE CANNES 2007 - Lobende Erwähnung,Quinzaine des Ralisateurs

FILMFEST MÜNCHEN -Förderpreis Deutscher Film, Bestes Drehbuch

EUROPEAN FILM AWARDS - Nominierung European Discovery

FIRST STEPS 2007 - Nominierung Bester Spielfilm

IFF PUSAN 2007 - Flash Forward



Die Story zum Film „Gegenüber“



Der stets besonnene Streifenpolizist Georg (Darsteller Matthias Brandt, Sohn von Willy Brandt) wird von seinen Kollegen geschützt und um seine harmonische Ehe mit der attraktiven Grundschullehrerin Anne (Darstellering: Victoria Trauttmansdorff) beneidet. Vor allem sein jüngerer Partner und Polizist Michael (Darsteller: Wotan Wilke Möhring) ahnt nichts von den Konflikten, die das Leben des Paares seit Jahren bestimmen.



Denn die vermeintlich glückliche Fassade hat Risse und die Spannungen lassen sich auch nach außen nicht mehr verbergen: Denn Georg, der Polizist, lässt sich von seiner Frau regelrecht verprügeln – widerstandslos. Die Situation eskaliert so weit, dass er scheinbar ungerührt eine Suppe löffelt, während nebenan auf dem Sofa Gattin Anne und Polizisten-Kollege Michael sich vergnügen.



Eine solche Verdrängung von Wirklichkeit hat etwas Perfides: Dieser Film weckt niedere Instinkte im Publikum und so mancher Zuschauer kann es kaum verstehen warum sich ein Mannsbild wie Georg alles gefallen lässt. Doch so sind sie die Herren der Schöpfung. Ist nicht mancher Manager im Büro der große Hengst und zu Hause der kleine Schlucker der nach Büroschluss von der Außenwelt belächelt und nicht ernst genommen wird. Arbeit und Privat sind halt doch zwei paar Stiefel und so verhält es sich auch hier.

Es ist doch alles halb so schlimm

Es ist kein Drama - es ist nicht so schlimm.“. Was muss eigentlich noch passieren dass etwas unternommen wird? Um den ewigen Ja-Sager Georg aus der Reserve zu locken, greift Anne deshalb bald nicht mehr nur zu verbalen, sondern immer stärker auch zu körperlichen Mitteln – bis hin zur massiven Gewalt, die sich bald auch nicht mehr gegenüber der Familie und den Kollegen verbergen lässt.



Wehr Dich wird in so manchem Kinosaal zu hören sein; Schlappschwanz und Looser. Doch jeder Krug geht nur so lange zum Brunnen bis er bricht und Sie dürfen sicher sein - auch dieser Krug wird brechen.



Die ersten Filmkritiken zu „Gegenüber“



- "Ein Beindruckendes Drama" (Stern)

- "mit fantastischen Schauspielern" (Der Tagesspiegel)

- Gelungenes Spielfilmdebüt über eine brutale Abhängigkeit ohne Ausweg. (KulturSPIEGEL - Abonnentenbeilage DER SPIEGEL)

- "Ein erstaunlich subtiles und souvernes Portrait, das man so schnell nicht vergisst." (Arte)

- Mit eindrucksvoller Konsequenz dreht Bonny, Abgnger der Kunsthochschule für Medien in Köln, die Schraube immer weiter - bis die Beklemmung für den Zuschauer geradezu körperlich wird. Ein harter Brocken, ein eindrucksvoller Erstling. (StadtRevue Kln)

- "Vor allem mit der Eskalation bis hin zur finalen Konfrontation mutet Bonny den Kinobesuchern viel zu, aber die existenzielle Energie, die dabei frei wird, führt dazu, dass dieser Film auch lange nach dem Schluss nachhallt wie kaum ein Film in diesem Jahr.(Filmecho)

- "The German Jan Bonny appeared with good Reason on the long, varied list of these new talents." (Cahiers du Cinema - on Cannes 2007)



Gespannt was kommt? Dann sollten Sie sich den Trailer ansehen: www.gegenueber-film.de



Als Schauspieler agieren Victoria Trauttmansdorff, Matthias Brandt (Willy Brandts Sohn - der als Darsteller des Günter Guillaume bereits früher für Begeisterungstürme sorgte ) , Wotan Wilke Möhring, Pablo Ben-Yakov, Anna Brass, Anne Ratte-Polle, Claus Dieter Clausnitzer, Maria Körber und Jochen Striebeck



