AC/DC mit Whiskey Foundation on Tour in Deutschland

Die Altrocker und Bluesfans kennen AC/DC seit Jahrzehnten und pilgern zu deren Konzerten im In- und Ausland. Doch in diesem Jahr stehen die Jungs von AC/DC nicht allein im Fokus der Fans und Medien. Die Rock-Bluesband "Whiskey Foundation" hat sich in wenigen Jahren nach oben gespielt, gab ihr Können in Kneipen und Clubs zum Besten und ist mittlerweile nicht mehr ein Geheimtipp. Sie sind die Band der Zukunft und würdige Nachfolger von Bands, wie "The Doors".

Mit ihrer Hingabe zur Musik und ihrem unglaublichen Talent liefern Sie einen Sound ab, der den Zuhörer sofort in die Zeit der 60er katapultiert. Sie zählen zweifellos zu den Senkrechtstartern in der Musikszene und kommen nicht aus L.A. New York, Detroit, Memphis, New Orleans oder Chicago. Nein, sie stammen aus München und bringen mit der Stimme des Bandmitglieds und Sängers Murat einen astreinen Rock-Blues auf die Bühne.



Sie sind so gut, dass selbst ACDC sie als Vorgruppe wünschte. Es wurde auch Zeit, dass der Sound von "The Doors" wiederbelebt wird. Denn nach dem Tod von Jim Morrison am 3. Juli 1971 in Paris brachten die restlichen Bandmitglieder nur noch zwei Alben heraus und lösten sich bereits 1973 als Band auf.



Whiskey Foundation ist aber keine Revival Band der Bands dieser Zeit. Mit eigenen Kompositionen und ihrem unverwechselbaren Sound liefern sie das ab was das Publikum erwartet und mit der Stimme von Sänger Murat lediglich an Jim Morrison erinnert. Wir vermuten, dass der zweifache Oscar Preisträger, Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler QuentinTarantino auch bald auf sie stoßen und sich für einen seiner nächsten Filme deren Musik einverleiben wird.



Unser Tip für alle Rock'n Roll und Blues Fans. Zu den nächsten Terminen darf man sich für Tickets auf jeden Fall beeilen. Denn von Auftritt zu Auftritt wird es schwieriger an freie Tickets zu gelangen.



17.07.2015 – München hilft Nepal | Muffathalle // München *w/ Jesper Munk

18.07.2015 – WOODSTOCKENWEILER Festival // Stockenweiler

24.07.2015 – SAMMERSEE Festival // Schondorf am Ammersee

25.07.2015 – Klüpfel Open Air // Nürnberg

06.08.2015 – Bogaloo Outside // Burg Frauenstein */w WANDA

29.08.2015 – Open Air Eberz // Isny im Allgäu



Mehr zu Whiskey Foundation und Musikvideos gibt es unter www.thewhiskeyfoundation.de