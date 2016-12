5.0 out of 5 based on 1 vote

Das Oktoberfest-Motiv 2016 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Die Künstlerinnen, Künstler und Agenturen, deren Entwürfe der Jury ohne Kenntnis der Einsender vorlagen, kommen aus ganz Deutschland.

Eingeladen wurden die Preisträger des PlakaDiva, des führenden Wettbewerbs für Out of Home-Werbung in Deutschland, der vom Fachverband Außenwerbung e.V. ausgeschrieben wird. Zur Nachwuchsförderung dürfen zusätzlich fünf Münchner Design-Fachschulen und -Akademien am Oktoberfest-Plakatwettbewerb teilnehmen: Blocherer Schule, Städtische Berufsfachschule für Kommunikationsdesign („Designschule München“), Akademie der Bildenden Künste München, Akademie an der Einsteinstraße U5 sowie die Hochschule München. Zur Förderung der ansässigen Kunstszene wurden Künstlerinnen und Künstler aus München, die vom Kulturreferat

benannt wurden, zum Wettbewerb eingeladen.

Die Preisträger 2016

1. Preis: Susanna Schneider und Linda Sophia Schultheis (Designschule München)

2. Preis: Ronja Bernhardt, Akademie der Bildenden Künste München

3. Preis: Thomas + Martin Poschauko, Bad Aibling

1 Platz 2. Platz 3. Platz

Die Preisgelder 2016

Als Preisgeld erhalten die Preisträger für den 1. Platz 2.500 Euro, für den 2. Platz 1.250 Euro und für den 3. Platz 500 Euro.

Alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhalten ein Beteiligungshonorar von 500 Euro.

Das preisgekrönte Motiv wird im Internet, auf Lizenzartikeln und auf 10.000 Plakaten zu sehen sein. Zusätzlich wird es den offiziellen Serienmaßkrug zieren, der damit die 1978 begonnene Reihe von begehrten Sammlerkrügen fortsetzt.

Weitere Informationen rund um das Oktoberfest finden Sie in unserem Oktoberfest Spezial

Quelle: Landeshauptstadt München