Österreichs Kleinwalsertal nur über Bayern erreichbar

Die Nordstaulage ist dafür verantwortlich, dass bereits im Frühwinter beste Schneeverhältnisse in der Zwei-Länder-Skiregion Kleinwalsertal-Oberstdorf herrschen: Pro Winter fallen im Schnitt neun Meter Schnee. Schier grenzenlos sind auch die Möglichkeiten auf 128 Pistenkilometern für Skifamilien, sportliche Schwarzpisten-Freaks, Snowpark-Player und Tiefschnee-Akrobaten. Die verschneite Winterlandschaft eröffnet außerdem über 50 Kilometer präparierte Winterwanderwege, wunderschöne Tourengebiete im Schwarzwassertal und am Talschluß in Baad und 42 Kilometer Langlaufloipen.



Das Talskigebiet und die drei höher gelegenen Skiberge Kanzelwand-Fellhorn, Wamendingerhorn sowie Ifen bringen Schwung in jeden Skiurlauber – von Neulingen über Familien mit sicherer Kurventechnik bis zu den absoluten Pistenkaisern sowie Freeridern und Freestylern. Geradezu sprichwörtlich „grenzenlos“ ist Skifahren zwischen Kanzelwand und Fellhorn, die gemeinsam die weitläufige Zwei-Länder-Skiregion schaffen und ein skiresort.de-Testsieger 2015 sind.



Auf dem Skipass Kleinwalsertal-Oberstdorf stehen außerdem die Oberstdorfer Skigebiete Nebelhorn und die Söllereckbahn. Damit muss man ganze 47 Bahnen und Lifte in den Skiurlaub packen, um auf alle 128 Pistenkilometer der Zwei-Länder-Skiregion abzufahren. Der günstige Nordweststau und die Höhenlage über 1.000 Metern hat das Kleinwalsertal als „Schneeloch“ bekannt gemacht. Die Lifte im Kleinwalsertal starten Mitte Dezember. Wer vor Weihnachten seine Ski auspackt, kann also bereits mit herrlichem Naturschnee rechnen. Ein Romantik-Tipp ist der legendäre Walser AdventsZauber, der das ganze Kleinwalsertal ab dem „Advent E‘Lüüta“ (28.11.15) in seinen Bann zieht.



Anreise ins Kleinwalsertal

Auto: A7 bis Autobahnkreuz Allgäu A980, B 19 zweispurig bis Sonthofen; ab Oberstdorf weiter auf B 19, in Österreich ab Walserschanze L 201

Bahn: Zugverbindungen bis nach Oberstdorf ab Dortmund (Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn), Hamburg, München, Augsburg, Nürnberg; von Oberstdorf mit Taxi oder Bus ins Kleinwalsertal

Flugzeug: Allgäu Airport Memmingen (85 km), Bodensee-Airport Friedrichshafen (100 km)

Weitere Informationen erhalten Sie von der Kleinwalsertal Tourismus eGen, Walserstrasse 264, A-6992 Hirschegg, Telefon: +43/(0)5517/5114-436, Fax: +43/(0)5517/5114-419, www.kleinwalsertal.com