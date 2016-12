BREXIT, na und? - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Briten wollen nicht mehr von der EU bestimmt werden Das war ein Schlag ins EU-Kontor. Die Briten verlassen die Europäische Union und die EU-Kommissionsmitglieder wundern sich. Doch es ist kein Wunder, sondern der Souverän, das Volk (die Wähler in England machten 84 Prozent der Stimmberechtigten in Großbritannien aus), hat sich entschieden. Jahrelang torpedierte die englische Regierung seit den Tagen Margaret Thatcher das EU-Bündnis, handelte sich Vorzugskonditionen ein und oh Wunder, oh Wunder, das Volk sah das Ganze ganz anders. Der Finanzplatz London war gegen den Austritt. Natürlich. Macht er doch den wichtigsten Teil der britischen Wirtschaft, nach Entsorgung der eigenen Industrie, aus.