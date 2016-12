Wildparadies Tripsdrill: Tierweihnacht & Wintersaison

Tierische Weihnachtsstimmung

In Mitten des weihnachtlich dekorierten Wildparadieses können Kinder ab 12.00 Uhr an verschiedenen Bastelständen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und das Selbstgebastelte natürlich mit nach Hause nehmen. Wer lieber spielen mag, kann beim Lebkuchen-schnappen oder der großen Tombola sein Glück versuchen. Sich austoben können die Kinder auf dem Abenteuerspielplatz, beim Bogenschießen ist Treffsicherheit gefragt. Mit Schwedenfeuern, heißen Getränken und herzhaften Speisen kann man sich nicht nur in, sondern auch um die urige Wildsau-Schenke herum aufwärmen und stärken. Weltrekord-Akkordeonspieler Thomas Schmelzle wird an allen drei Adventssonntagen mit seinem musikalischen Talent begeistern.

An jeder Tierweihnacht wird um 13.30 Uhr ein Waldgottesdienst abgehalten, der speziell auf die kleinen Besucher abgestimmt ist. Den ersten Waldgottesdienst am 6. Dezember hält Pfarrer Schuster (Cleebronn) mit musikalischer Unterstützung des Posaunenchors Cleebronn. Am darauffolgenden Adventssonntag ist Pfarrer Westerhold (Brackenheim) mit dem Musikverein Cleebronn vor Ort. Der letzte Waldgottesdienst am 20. Dezember wird von Pfarrer Donnerbauer (Lauffen a. N.) geleitet mit Unterstützung vom Posaunenchor Dürrenzimmern.

Bereits um 11.30 Uhr sind die „Akrobaten der Lüfte“ bei der Greifvogel-Flugvorführung in Aktion zu erleben. Am Nachmittag gibt es um 14.30 Uhr eine spannende Fütterungsrunde mit dem Wildhüter, bei der man Wissenswertes über das Verhalten von Wolf, Bär, Luchs und Co. erfährt. Anschließend an die Fütterungsrunde startet die zweite Flugvorführung an der Falknertribüne.

Wenn es dunkel wird und das Klingeln von Glöckchen immer lauter schallt, fangen die Kinderaugen an zu glänzen, denn der Nikolaus kommt und bringt allen Kindern ein kleines Geschenk.

Übernachtung im Natur-Resort – jetzt auch im Winter!

Das Natur-Resort und Wildparadies Tripsdrill bieten das ganze Jahr über die ideale Gelegenheit, eine Auszeit vom Alltagsstress zu nehmen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Denn ab sofort sind die komfortablen Baumhäuser jeden Tag buchbar! Schon ab € 109,00 für zwei Personen kann man eine Übernachtung im Baumhaus buchen und die Tage im Wildparadies Tripsdrill genießen.

Wintersaison im Wildparadies

Während der Wintersaison hat das Wildparadies an allen Wochenenden und Feiertagen sowie während der Ferien in Baden-Württemberg von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Auf dem 47 Hektar großen Gelände können rund 40 Tierarten entdeckt werden. Der Walderlebnispfad und der Abenteuerspielplatz laden zum Lernen und Spielen ein. Auch in der urigen Wildsau-Schenke können gemütliche Stunden bei heißen Getränken und herzhaften Speisen verbracht werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene € 9,50 und für Kinder von 4 bis 11 Jahren sowie Senioren € 7,00.

Die Tierweihnacht ist im Wildparadies Eintritt bereits enthalten.

Mit dem Auto nach Tripsdrill: Zieleingabe für Navigationsgeräte: Sonderziele / Freizeitparks - Erlebnispark Tripsdrill, 74389 Cleebronn/Tripsdrill. (Tripsdrill verfügt über 4.000 kostenlose Parkplätze für PKW, Motorrad, & Co.)

Weitere Informationen finden Sie hier