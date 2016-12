Feuerschalen ersetzen das traditionelle Lagerfeuer im Freien

Ein warmes und behagliches Outdoor-Plätzchen im Frühling und Sommer

Es gibt wohl kaum etwas Behaglicheres, als ein knisterndes, prasselndes Lagerfeuer im Garten oder auf der Terrasse. Zählt man zu den Gartenbesitzern, kann so mancher Abend vor offenem Feuer gemütlich und entspannt beendet werden. Jung und Alt treffen sich gerne bei einem Bier oder Wein und fühlen sich, nicht nur wegen der Wärme, besonders wohl. Es liegt sicher in der Menschheitsgeschichte, dass Lagerfeuerromantik auch nach Millionen Jahren nichts an seiner Ausstrahlung verloren hat. Hat man keine gemauerte Feuerstelle im Garten, ist eine Feuerschale das einzig Wahre um die "Gemütlichkeit" selbst in der Großstadt auf der Dachterrasse erlebbar zu machen.