Staatsgeheimnis Bankenrettung - Ein Film von Harald Schumann

Was Europa und die Welt in der Finanzkrise erleben und lernen dürfen, spottet allerdings jeder Beschreibung von Demokratie und so ist es kein Wunder, wenn in Italien die Satire mehr Zulauf erhält, als jede Form des Reallebens, sprich der Real-Politik. Warum Millionen mitten in Europa auf die Strasse gehen und gegen Korruption und Selbstbedienung den Aufstand proben, weiss mittlerweile jedes Kind. Die Hintergründe dazu und die täglichen Lügengeschichten zu den Fragen "wer wem hilft", "wer wem in den Rücken fällt", "wer von wem profitiert" und "wer Gewinner und Verlierer wurden" bringt der Film "Staatsgeheimnis Bankenrettung" zum Vorschein.

Harald Schumann gehört zu den Journalisten, die wohl in Kürze mit einem oder mehreren begehrten

Medien-Preisen für Objektiviät und investigativem Journalismus eine Auszeichnung erhalten, weil er die Augen und Ohren seiner Zuseher öffnet und einen der wohl bemerkenswertesten Beiträge zum Thema "Staatsverschuldung" und "Europleite" lieferte. Der Mut seines Filmteams zeugt Respekt, denn an die Gesprächspartner so nahe heranzukommen und ihnen die Dummdreistigkeit ihrer Aussagen als Spiegelbild vorzuhalten, ohne dass sie es merken ist eines Michael Moores würdig, wenn nicht sogar höher zu gewichten, weil ohne Süffisanz und Selbstdarstellung, wie beim amerikanischen Filmemacher Michael Moore.

Der Filmbeitrag "Staatsgeheimnis Bankenrettung" stellt die richtigen Fragen und wie lange sich die Bürger in Deutschland den Neoliberalismus a la CDU/CSU und FDP noch gefallen lassen, hört spätestens dann auf, wenn Zahltag ist und die Opposition in Deutschland ihre Aufgabe wahr nimmt und zur Opposition wird.