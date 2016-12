Amsterdam mit großer Munch : Van Gogh Ausstellung

Erstmalige Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstler Munch : Van Gogh in Holland

Anlässlich des Van Gogh-Jahres 2015 präsentiert das Van Gogh Museum mit Munch : Van Gogh eine Ausstellung, die erstmalig Werke von Vincent van Gogh und Edvard Munch in großem Stil zusammenführt. Es werden zahlreiche weltberühmte Meisterwerke und weitere Arbeiten gezeigt, die nur selten verliehen werden. Munch : Van Gogh wird die erste Ausstellung im wiedereröffneten Kurokawa-Ausstellungsflügel des renovierten Van Gogh Museum sein. In der zweiten Septemberwoche wird der in das neue Eingangsgebäude integrierte Flügel für die Öffentlichkeit freigegeben. 2015 wird anlässlich dieser Ausstellung die Geschichte des Lebens und des Schaffens der beiden Künstler in vielen unterschiedlichen Formen in ganz Amsterdam präsentiert.