Oktoberfest News auf dem smartphone und tablet

Oktoberfest auf dem smartphone. Einheimische haben entweder einen PC oder informieren sich in den örtlichen Medien, was auf dem Oktoberfest los ist. Doch gerade Touristen haben es nicht ganz so leicht, sich die neuesten Nachrichten auf das smartphone zu holen. Damit Touristen und Besucher sich schnell informieren können, spendiert Oktoberfest TV seinen Lesern auch dieses Jahr eine kostenlose Smartphone – und Tablet-App für den ambitionierten Wiesn-Aufenthalt.